Presidente de la UDI: El sueldo de Marcela Cubillos “era demasiado alto”, pero “esto requiere una mayor aclaración de la USS”

El diputado Guillermo Ramírez afirmó que comparte las críticas sobre que el sueldo era demasiado alto. Sin embargo, apuntó a que con la discusión se "abre la oportunidad a algunos parlamentarios de izquierda que quieren mayor control sobre todo aquello que reciba aportes públicos".

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a la polémica que por estos días involucra a Marcela Cubillos, luego de que se diera a conocer que recibía un sueldo de $17 millones brutos por hacer clases en la Universidad San Sebastián (USS).

Desde la sede en Santiago del Congreso Nacional, Ramírez fue enfático en señalar que “creemos que ella se ha defendido, pero la Universidad no ha aclarado por qué era ese el monto y no otro”.

También dijo que comparte la crítica de que el sueldo era demasiado alto, pero apuntó a que la situación debe ser explicada por parte de la casa de estudios. “Creemos que el sueldo que ella recibía es muy alto, es incluso muy alto en comparación con personas que ejercen labores similares, y, por lo tanto, nosotros creemos que esto requiere una mayor aclaración por parte de la universidad”.

De todos modos, apuntó a que con la discusión “se abre una oportunidad a algunos parlamentarios de izquierda que lo que quieren es un mayor control sobre todo aquello que reciba aportes públicos y nosotros vamos a defender la autonomía de ciertas instituciones”.

A su juicio, diputados oficialistas están intentando desviar el tema hacia algo “que no es el problema de fondo”. “No creemos que de ahí se desprenda una discusión en torno a cuánta autonomía o no puedan tener las universidades, los canales de televisión, los espectros de radios, hospitales o clínicas”, aseveró.

El timonel gremialista también fue consultado sobre si el respaldo de la UDI a la candidatura de Cubillos continúa, a lo que respondió: “Hoy estamos pidiendo mayor aclaración y, por lo tanto, no hay que adelantarse”.

La discusión por alto sueldo provocó, tras una denuncia presentada por diputados del Partido Socialista, que la Fiscalía Centro Norte abriera una investigación penal por eventuales delitos de corrupción.

¿Apoya suspender la militancia de Chadwick?

Por otro lado, el presidente de la UDI fue consultado sobre declaraciones de miembros de su partido que señalaron que se le debería suspender la militancia a Andrés Chadwick, vinculado al Caso Audios por su relación con el abogado Luis Hermosilla, quien se mantiene en prisión preventiva.

Sobre ello, respondió que el exministro no ha sido formalizado y que “si hoy día no se le está imputando ningún delito por parte de la fiscalía, si no hay elemento alguno para que incluso sus más acérrimos contradictores puedan probar lo que están diciendo, entonces yo no comparto la idea acerca de suspender la militancia”.

También apuntó a que “aquellos que le imputan delitos van a tener que enfrentar a la justicia por calumnias, porque hasta ahora no han sido capaces de presentar una sola prueba respecto de lo que dicen”.