Presidente Boric decreta un día de duelo nacional por la muerte de exsubsecretaria Carolina Valdivia

El mandatario expresó su profunda tristeza tras conocer la noticia del fallecimiento de la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores.

El fallecimiento de Carolina Valdivia, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, fue informado este lunes, causando gran conmoción en el ámbito político nacional. Valdivia, quien tenía 46 años, dejó una destacada trayectoria en el servicio público y en la diplomacia chilena.

En reconocimiento a su contribución, el presidente Gabriel Boric decretó un día de duelo nacional, que se conmemorará el miércoles 13 de noviembre.

Durante un acto oficial, el mandatario expresó su tristeza por la pérdida y la describió como una noticia que “realmente me dio pena”.

“Quiero mencionar algo que, personalmente, me ha afectado profundamente. Ayer falleció una mujer joven, que sirvió a la patria, alguien que no compartía mis ideas políticas, pero que siempre estuvo dispuesta a colaborar con un sentido de país. Me refiero a Carolina Valdivia”, comentó Boric, quien además resaltó su disposición de servicio más allá de las diferencias ideológicas.

El presidente añadió que Valdivia “falleció muy joven, producto de un cáncer, y estuvo siempre disponible para colaborar con Chile. Por eso quiero agradecerle, y he decidido decretar un día de luto nacional en su memoria”.

Con este gesto, Boric destacó el valor de la labor pública y la importancia de la colaboración en la construcción de un Chile más unido, independientemente de las posturas políticas.