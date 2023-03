El presidente Gabriel Boric descartó el “telefonazo” que denunció el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y que se habría realizado desde La Moneda a la Fiscalía a propósito de las demoliciones de las “narco casas“.

La acusación por parte del jefe comunal surgió luego de que el Ministerio Público anunciara la apertura de una investigación sumaria por la entrega no oficial del listado de viviendas que se encuentran vinculadas a investigaciones por delitos contemplados en la Ley 20.000 (ley de droga).

“Eso es absolutamente falso, la Fiscalía es un ente autónomo y no ha habido ningún llamado por parte del Gobierno“, aseguró el mandatario cuando se disponía a abandonar el Palacio de Gobierno, en un momento captado por Canal 13.

Asimismo, la máxima autoridad del país dijo estar “preocupado de luchar contra la delincuencia y el narcotráfico, no contra los alcaldes“.

“En esa pelea no estoy interesado“, zanjó el mandatario justo antes de subirse a un vehículo presidencial.

¿Qué había dicho Carter?

Cabe mencionar que tras la apertura del sumario por parte del Ministerio Público, Carter afirmó que continuará con las demoliciones pese a los disturbios que generó el cuarto de estos procedimientos ocurrido el día miércoles en la población Los Quillayes.

En ese contexto, denunció el presunto “telefonazo”: “A las 8:00 de la mañana nos dijeron desde el Ministerio Público: dedo para arriba. El alcalde y la municipalidad de La Florida tiene una idea, que no es la única, tal vez ni la mejor, pero todo suma. Y lo bueno, son declaraciones textuales del fiscal Valencia, es que las instituciones deben colaborar”.

El jefe comunal aseguró que, como municipio, “recibimos información oficial con un membrete de la Fiscalía. No fue informar, no fue un (mensaje de) WhatsApp, no fue una llamada de La Moneda ni un tirón de orejas. Fue una comunicación correo a correo entre autoridades públicas con total transparencia”. Sin embargo, “en un giro inexplicable, al atardecer cambia de opinión e inicia un sumario (Valencia) contra el fiscal”, añadió.

Carter sostuvo que “nadie cambia de opinión en ocho horas”, por lo que “aquí hubo un telefonazo”.