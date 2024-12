“Un Presidente tiene todo el derecho de sostener conversaciones reservadas”: Mansuy y nueva polémica por Caso Monsalve

Por Daniel Mansuy 02.12.2024 / 22:38

El panelista de Tolerancia Cero, se refirió a los dichos del jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, quien durante su comparencia ante la comisión investigadora por el Caso Monsalve, aseguró no poder dar a conocer las conversaciones que tuvo con el Presidente sobre el tema. " Creo que el Gobierno lo ha hecho todo mal en el Caso Monsalve y también me parece insólito que esta comedia de equivocaciones, no haya producido ninguna renuncia relevante", cuestionó Mansuy, sin embargo.