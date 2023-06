"Yo debo reconocer, que más allá de que no me gusten y no me interpreten, los postulados del Partido Republicano, (...) son un partido que está actuando dentro del marco democrático y que ha ganado en buena lid los escaños que van a tener en representación al Consejo (Constitucional)", señaló el mandatario en entrevista con CHV Noticias.