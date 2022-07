El presidente Gabriel Boric respondió a los emplazamientos que realizó el ex candidato a La Moneda, José Antonio Kast, tras denunciarlo por presunto intervencionismo electoral ante la Contraloría General de la República (CGR) y asegurar que “abandonó La Moneda para empezar la campaña del plebiscito”.

En ese sentido, el presidente manifestó que “nosotros como Gobierno estamos haciendo algo a lo que no vamos a renunciar, que es informar“.

🔴 Pdte. Boric por denuncia del Partido Republicano: "Como Gobierno estamos haciendo algo a lo que no vamos a renunciar, que es informar". 📡 Señal en vivo: https://t.co/QicxQ8qjjY #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/oixjn9EtMC — CNN Chile (@CNNChile) July 19, 2022

En ese sentido, agregó que “queremos que todos los chilenos y chilenas puedan votar informados el 4 de septiembre. Yo lo he dicho hasta el cansancio: ambas opciones son legítimas, lo importante es que se vote conociendo el texto“.

“Por eso vamos a poner a disposición de los chilenos y chilenas el texto. A algunos les salió la preocupación ahora de que no quieren que se impriman libros por ecología. ¿Cuándo antes habíamos tenido un debate constitucional más democrático que este?“, cuestionó el presidente.

Asimismo, aseveró: “Me alegro de que chilenos y chilenas estén ávidas por conocer el texto. Vamos a seguir informando y, bueno, no me extraña que José Antonio Kast esté de ese lado. Hemos estado en lados distintos toda la vida y me parece que es bien decidor de las posiciones que se juegan en esta decisión tan importante el 4 de septiembre”.