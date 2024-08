Presidente Boric reafirma postura para que Santiago sea sede de los Juegos Olímpicos 2036

El mandatario también reconoció que Chile tiene una deuda con el deporte. "Tenemos que seguir trabajando, siguiendo su experiencia, su trayectoria y en conjunto con los deportistas seguir haciendo grande el deporte nacional", afirmó.

El presidente Gabriel Boric reafirmó su idea de que Chile se convierta en sede de los Juegos Olímpicos 2036.

¿Qué pasó?

Este lunes, Francisca Crovetto y Yasmani Acosta llegaron hasta el Palacio de La Moneda para ser homenajeados luego de lograr medallas de oro y plata, respectivamente, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Desde la Plaza de la Constitución, el mandatario reiteró sus dichos del pasado 1 de junio, en su Cuenta Pública, cuando anunció que presentaría a Santiago como ciudad sede para la cita olímpica.

“Después del tremendo éxito en los Panamericanos y los Parapanamericanos, nos pusimos como objetivo un sueño, quizás loco pero hermoso y en donde toda la sociedad chilena se pueda unir, que es postular a los Juegos Olímpicos del 2036“, aseveró.

Además, señaló que conversando con los medallistas del Team Chile, no se trata solamente de infraestructura, se trata de programación, de llevar el deporte a los barrios, de llevar el deporte a las regiones, que no se dependa solamente de los recursos, sino del talento”.

Y añadió que “eso es lo que tenemos que hacer y es la pega en la que estamos embarcados con nuestro ministro Jaime Pizarro, con la subsecretaria Antonia Illanes, a quienes les agradezco también la tremenda pega que están haciendo (…) El Estado y Chile tienen mucha deuda pendiente respecto al deporte, tenemos que seguir trabajando, siguiendo su experiencia, su trayectoria y en conjunto con los deportistas seguir haciendo grande el deporte nacional”.

Boric también hizo énfasis en que estos logros no sean excepcionales y que el deporte de alto rendimiento en el país “nos pueda seguir dando alegrías que no sean ocasionales o que no sean solamente por un brillo casual de individualidades, sino que sea una política de Estado a largo plazo”.