El presidente Gabriel Boric se refirió al enfrentamiento en La Florida en que tres carabineros resultaron heridos. A través de un live de Instagram, el mandatario condenó la situación y señaló que “vamos a combatir la delincuencia y al narco en todos los frentes“.

“Quiero expresar nuestro más profundo repudio a los delincuentes que creen que nos pueden ganar el espacio público, no nos lo van a ganar. Lo que pasó hoy día en La Florida, en donde tres carabineros persiguieron valientemente a dos delincuentes, por lo cual quedaron heridos con heridas graves, pero fuera de riesgo vital. (…) Como dije públicamente, no le vamos a dar tregua. Y esa es una decisión difícil, estamos haciendo durante lo que por muchos años no se hizo, y, por lo tanto, enfrentar de lleno al narcotráfico, con leyes, con actitud, con decisión, recuperando nuestros espacios públicos, también con prevención, pero fortaleciendo nuestras policías, es algo en lo que no vamos a retroceder”, manifestó.

Asimismo, exigió a la comunidad “y en particular a quienes estamos en política, a que en esto no haya oportunismos. Esto no es por el Gobierno, no es para subirlo en alguna encuesta, esto es por Chile y para su pueblo, no vamos a naturalizar la delincuencia y el poder de fuego que está teniendo”.

“Por eso, hemos aumentado el presupuesto de Carabineros, por eso estamos realizando diferentes planes que hemos inyectado recursos en materia de seguridad de manera inédita, además de cumplir con muchas otras tareas, pero no cabe el oportunismo”, agregó.

En esa línea, añadió que: “Andar insultándose entre autoridades no sirve de nada, acá nuestros adversarios son los delincuentes, no otros. Todo mi apoyo a los tres carabineros heridos, hablé con el general Yáñez, estaban realizando las intervenciones, me decía que estaban fuera de riesgo vital, pero quiero que sepan que estamos presentes para combatir la delincuencia y el narcotráfico”.

Finalmente, subrayó que “estamos como Gobierno desplegados en todas partes, trabajando para construir presentes por un Chile mejor, presentes por un Chile más seguro, más digno”.

“A quienes son críticos, bienvenidas las críticas constructivas, estamos siempre disponibles a escucharlas y les digo que soy optimista del futuro de nuestro país. Tenemos muchas condiciones para salir adelante, depende de nosotros, que nos unamos más, que se deje de lado el oportunismo y que salgamos adelante a enfrentar estos desafíos comunes”, zanjó.