El presidente Gabriel Boric se refirió al altercado entre la diputada Viviana Delgado (PEV) y el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, asegurando que reprendió “personalmente” al secretario de Estado.

“Yo no justifico que nadie, ningún ministro, le levante la voz a una diputada ni a nadie. No corresponde y el ministro ha sido personalmente reprendido por aquello”, señaló en el marco de su gira por el norte.

En esta línea, el mandatario señaló que “también corresponde tener proporcionalidad respecto de cuáles son las sanciones que se hacen ante un error y en eso hay que ser más cuidadosos”.

¿Qué pasó entre Ávila y Delgado?

El problema entre la parlamentaria y el ministro comenzó cuando en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, Delgado se acercó al secretario de Estado para solicitarle la reapertura de un colegio de Maipú que mantiene suspendidas las clases.

“La gente pide que por favor vaya alguien del Ministerio y del municipio, y no han ido. Eso fue lo que lo reventó. Me gritó, me dijo que estaba cansado de que lo vapulearan, que tenía más de tres mil colegios, que qué pretendía”, dijo la congresista.

“Yo le decía que se calmara”, sostuvo, y recalcó que “un diputado está para representar. Fue en el pasillo, no quedó grabado. Me siento muy mal. Estoy en enfermería”.

Tras lo ocurrido, el ministro Ávila se disculpó. “Lo que sostuvimos por parte de ambos fue una discusión acalorada que, ciertamente, no es la forma en que yo me relaciono con las personas, nunca lo he hecho y, por lo tanto, vuelvo a reiterar: ofrezco las disculpas correspondientes para la aclaración del hecho y, además de eso, para resolver en conjunto la situación que afecta al establecimiento que me fue representado”, afirmó.