La noche de este lunes, el Partido Ecologista Verde anunció que quebraba “a todo nivel” las relaciones con el Gobierno, tras el incidente que protagonizó el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, con la diputada Viviana Delgado.

“Ha habido un caso de agresión verbal de un ministro hacia una parlamentaria, algo que nosotros no vamos a aceptar y como PEV hemos decidido cortar comunicaciones mientras Ávila siga como ministro“, aseguró el diputado y jefe de la bancada PEV, Félix González.

Además, confirmó que la diputada Delgado reconocía la existencia de una agresión por parte del titular de Educación, situación por la que no contestarán mensajes desde el Gobierno “mientras el ministro siga como ministro”.

¿Qué pasó en la Comisión de Educación?

El episodio tuvo lugar esta tarde en una sesión de la Comisión de Educación, donde la parlamentaria se acercó al secretario de Estado para solicitarle la reapertura de un colegio de Maipú que mantiene suspendidas las clases.

“La gente pide que por favor vaya alguien del Ministerio y del municipio, y no han ido. Eso fue lo que lo reventó. Me gritó, me dijo que estaba cansado de que lo vapulearan, que tenía más de tres mil colegios, que qué pretendía”, dijo Delgado en conversación con La Tercera.

“Yo le decía que se calmara“, agregó y subrayó en que “un diputado está para representar. Fue en el pasillo, no quedó grabado. Me siento muy mal. Estoy en enfermería”.