“Una persona está detenida y tiene que hacerse responsable de sus acciones. El Gobierno no ampara la violencia, la violencia no es el camino para mejorar la sociedad y me parece que cada vez más gente lo tiene claro”.

Con esas palabras, el presidente Gabriel Boric comentó la detención de un joven de 17 años tras lanzar bomba molotov en medio de una manifestación en el frontis del Instituto Nacional.

El mandatario destacó que “quienes insistan en esa vía se equivocan y desde el Gobierno vamos a defender la democracia para mejorar nuestra sociedad, nunca la violencia”.

“La ley tiene que operar en estos casos, pero además, como política pública específica, hemos lanzado desde el Ministerio de Educación el plan habilidades para la vida y un plan de infraestructura, porque muchos de los problemas que hay en los liceos es por infraestructura”, comentó el presidente.

En esa línea, añadió que “hay una inversión significativa por parte del Ministerio de Educación en mejorar las condiciones de estudios, tanto de profesores como de alumnos, y a la vez mejorar la atención en salud mental. Así estamos respondiendo a las legítimas demandas que existen, pero la violencia nunca es el camino“.