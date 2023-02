El presidente Gabriel Boric se refirió este lunes a las declaraciones de Irina Karamanos, excoordinadora sociocultural de la Presidencia, sobre el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre.

Esto, luego que la cientista social manifestara que el resultado de la votación se generó a raíz de una “campaña del terror“, lo que produjo una serie de críticas en la oposición.

En ese contexto, el mandatario comentó que la conferencia en la que participó Karamanos “duró cerca de dos horas, y un sector político hoy día agarra 30 segundos y, a partir de eso, hace todo un análisis”.

“Irina Karamanos es mi compañera, no es una funcionaria pública (…) Irina tiene el derecho a tener la opinión que ella estima conveniente y no le corresponde al Gobierno estar comentando las opiniones de una persona que tiene trayectoria propia, independencia para opinar y que no está sujeta a ningún tipo de obligación”, zanjó.

Por último, la máxima autoridad del país subrayó en que no se destinaron recursos públicos del Estado para el viaje a Madrid, donde se realizó el Encuentro Internacional Feminista, del que participó quien es su pareja.