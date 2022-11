Esta jornada, el presidente Boric se refirió a la designación del embajador de Chile en España, Javier Velasco. En esa línea, y en conversación con Buenos Días a Todos, el mandatario señaló que “no hay nadie en el gobierno que esté producto de un parentesco familiar o de amistad”.

Asimismo, explicó que los funcionarios contratados durante su gestión han sido incorporados por “motivos de idoneidad profesional”.

“No hay nadie que esté hoy dentro del Estado, que no tenga las competencias para estar y que esté por motivo de ser amigo de alguien. Además, yo no tengo 600 amigos, no soy Roberto Carlos”, agregó, añadiendo que “lo que puedo asegurar es que en el Estado la gente que nosotros hemos contratado está por motivos de idoneidad profesional”.

Cabe recordar que desde la oposición han cuestionado algunas nominaciones que ha hecho el mandatario, acusando motivos de amistad. Donde se ha destacado la figura del embajador Velasco, quien ha protagonizado una serie de polémicas.

En ese sentido y frente a las críticas, el jefe de Estado destacó el ámbito profesional de Velasco y descartó que su designación haya estado vinculada a su relación de amistad.

“El embajador en España es abogado con un magíster en una universidad de prestigio en Estados Unidos, que trabajó durante varios años en el servicio público”, dijo.

“Durante toda la historia de las relaciones internacionales hay embajadas que son políticas. España es un país particularmente importante con el cual tenemos relaciones y donde hay embajadas que la gran mayoría son de funcionarios de carrera y hay algunas que son embajadas políticas”, añadió, remarcando que “el embajador de España no está por ser mi amigo, de hecho, no sé las ideas que se pasaban respecto de amistades íntimas o no, pero él no está por ese motivo, él está por sus competencias profesionales”.

Finalmente, hizo una invitación a los medios de comunicación a que: “Le pregunten a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España, qué opinión tiene del actual embajador de Chile en España. Que le pregunten a los representantes en el Parlamento de España qué opinión tienen del embajador en España, yo les aseguro que tendrán una opinión impecable”.