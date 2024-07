“Codelco no se privatiza”: La frase de Boric en conmemoración de los 53 años de nacionalización del cobre

El mandatario participó en la ceremonia de conmemoración de los 53 años de nacionalización del cobre, donde dejó en claro que el futuro de la empresa es "ambicioso, auspicioso y es el futuro de Chile".

El presidente Gabriel Boric dijo este jueves que la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) “no se privatiza”. Esto, ante las voces de algunos personeros de la oposición que llaman a privatizar la empresa, manifestó.

¿Qué pasó?

El jefe de Estado arribó a la Región de Antofagasta para ser parte de la ceremonia de conmemoración de los 53 años de la nacionalización del cobre. Y desde el Club Chuquicamata expresó que cada cierto tiempo “surgen voces de algunos sectores de la derecha y uno que otro extraviado que llaman a privatizar Codelco o parte de él”.

En ese sentido, fue enfático en señalar que “no lo vamos a permitir, que Codelco no se privatiza y es más, Codelco no solo no se privatiza si no que además avnaza en nuevas funciones y nuevas exploraciones, como lo estamos haciendo con el litio que también tiene que ser profundamente chileno”.

Boric también apuntó a que si bien Codelco ha pasado situaciones difíciles “y hay algunos que han tratado de aprovecharse de aquello”, el futuro de la empresa es “ambicioso, auspicioso y es el futuro de Chile”.

Nuestro país, continuó comentando, “tiene que cuidar Codelco, no se trata solo de extraer ganancias sino de fortalecer la empresa”.