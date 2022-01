(CNN Chile/Agencia Uno) – Este miércoles, la bancada de diputados del Partido Comunista (PC), además de otras fuerzas de oposición, presentaron un proyecto de ley que busca frenar la actual licitación del litio que pretende realizar el Gobierno del presidente Sebastián Piñera en los próximos días.

La iniciativa propone incorporar un artículo transitorio en el Código de Minería que suspenda el actual proceso de licitación partiendo desde el 5 de enero de 2022 hasta la fecha en que se publique la nueva Constitución, de manera retroactiva.

El diputado del PC y autor de la moción, Daniel Núñez, afirmó que “tenemos la expectativa que este proyecto pueda ser visto en la comisión de Minería la próxima semana e incluso pueda ser votado en la Cámara de Diputados durante el mes de enero”.

“Eso dejaría la posibilidad que fuera tramitado por el Senado y que fuera ley de la República en las próximas semanas y de esa manera, suspenderíamos todo este proceso mañoso que está haciendo el Gobierno sin ningún viso de transparencia”, agregó.

Por su parte, la jefa de bancada del PC, Karol Cariola, sostuvo que el presidente electo, Gabriel Boric, “ha manifestado claramente su preocupación sobre esta licitación y los argumentos son bastante claros“.

“Acá hay un análisis de parte de los equipos de que esta licitación no sólo es perjudicial económicamente para Chile, sino que también no se ha logrado determinar cuál es el impacto ambiental que esta tiene, además es una licitación que se da en un momento muy inoportuno cuando se está provocando un cambio de gobierno junto con el proceso de una nueva Constitución y, por lo demás, es una licitación que no ha incorporado a la comunidad”, añadió.

Finalmente, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y presidente de la comisión de Minería, Esteban Velázquez, realizó una dura crítica al proceso de licitación impulsado por el Gobierno.

“Da la impresión de que el norte lo soporta todo, lo aguanta todo. La gravedad de esta licitación tiene que ver con que no se hizo consulta indígena al respecto, no se consideraron los antecedentes científicos de afectación que tendría el Salar de Atacama y su belleza natural, y tercero que no se consideraron las comunidades aledañas; seres humanos, familias andinas y chilenas que están viviendo alrededor de estos salares”, expresó.

“Todas estas afectaciones no están siendo consideradas y al contrario, lo que se pretende es continuar privatizando este recurso“, aseguró.