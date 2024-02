El Partido Socialista (PS) insistió en la realización de primarias de cara a las próximas elecciones municipales, lo que ha tensionado las relaciones al interior del oficialismo.

En octubre del 2023, los partidos de la Alianza de Gobierno, junto a la Democracia Cristiana (DC), decidieron ir en una lista única para lo que serán las elecciones de octubre de este año.

Exigen la realización de primarias

El criterio de “el que tiene, mantiene”, que apunta a respetar el cupo del partido que fue electo anteriormente, comenzó a tener ciertos problemas, ya que en el caso del PS presentaron a más de 70 precandidatos a alcaldes y alcaldesas.

Por esta razón, diversos precandidatos han solicitado elecciones primarias para renovar el liderazgo. Este sábado, desde la Plaza de la Constitución, los precandidatos de Santiago, Estación Central y Valparaíso reiteraron el llamado.

Ismael Calderón, precandidato por Santiago, afirmó en CNN Chile que “las decisiones a puertas cerradas ya no corresponden. (…) Lo que la gente necesita es que los candidatos estén de frente a ellos y no por un dedo o por ¿el que tiene, mantiene’, que ya no corresponde”.

“Hoy existe el instrumento que son las primarias legales, que deberían ser en junio, un mes de campaña en el que uno puede debatir y proponer ideas”, dijo, y recalcó que es necesario “revalidar el liderazgo” de la actual alcaldesa Irací Hassler.

Por su parte, el precandidato por Valparaíso, Boris Kuleba, criticó a Jorge Sharp, quien buscaría la reelección. “Él se está acercando cada vez más al oficialismo y tenemos el riesgo de que una comuna que está cada vez más hundida en el abandono y la precariedad, pueda tener como alcalde por un tercer periodo a Sharp para terminar de matarla“.

“Existe una tendencia a creer que una primaria es una disputa entre partidos y es más bien lo contrario. Es una forma de elegir un representante de determinados bloques. Ojalá lo haga también la derecha para que sea tan transparente como lo que haremos en el bloque progresista”, añadió.

¿Qué opinan desde el oficialismo?

Algunos parlamentarios oficialistas se mostraron abierto a esta opción. Para el diputado Jaime Sáez (RD), las primarias en aquellos lugares donde “corresponda, sea necesario y permita que los partidos del oficialismo puedan ser más competitivos en la elección de octubre, me parece que es plausible, pero la primaria no es un fin en sí mismo”.

En esta línea, Jaime Araya (IND-PPD), afirmó que es fundamental definir mecanismos democráticos que le den legitimidad a sus candidaturas. “Por lo tanto, es razonable que en aquellos lugares donde no hay acuerdos políticos, las primarias sean el mecanismo para resolver las controversias“.