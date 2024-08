Por cielo, mar y tierra: La incansable búsqueda de niña arrastrada por el mar en Viña del Mar por los equipos de rescate

Con lanchas, drones, un helicóptero y equipos de a pie se sigue realizando la búsqueda de la menor en dos cuadrantes específicos de la Playa Las Salinas. mientras la madre de niña desaparecida pide "no bajar los brazos".

Desde Cabañas Punta Ossa hasta Avenida Perú. Son esos tres kilómetros -casi cuatro- de la playa de Viña del Mar donde están puestas las esperanzas de los equipos de rescate luego que el pasado miércoles el 137 recibiera un llamado de emergencia por una niña de cinco años que fue arrastrada por el mar en el sector de Las Salinas.

Los principales vehículos que recorren el lugar son dos lanchas y un helicóptero naval, pero también la Municipalidad de Viña del Mar y el Bote Salvavidas de Valparaíso se encuentran realizando labores de rescate.

¿Cómo se está realizando la búsqueda?

Para dividir los recursos, actualmente la búsqueda se está realizando en dos cuadrantes, uno al norte y uno al sur. La Armada detalló que en el primero, ubicado entre Punta Ossa y el Muelle Vergara, está desplegado el grupo de respuesta inmediata, realizando labores en lugares de difícil acceso.

Por otra parte, en el cuadrante ubicado al sur del Muelle Vergara, se están realizando trabajos de equipos junto a un dron, para poder dar con la menor desaparecida.

Desde la Av. Perú hasta playa Las Salinas, con patrullas terrestres, un helicóptero naval con un Nadador de Rescate a bordo y dos Lanchas de Servicios Generales, continuamos con los trabajos de rebusca, para dar con el paradero de la menor desaparecida.

Autoridades piden mantener esfuerzos

La delegada presidencial de la Región de Valparaíso, Sofía González, señaló que conversó con la madre de la niña y le indicó que “su principal preocupación era que no se bajaran los brazos“.

En cuanto a las medidas, la autoridad regional aseguró que “durante la jornada vamos a mantener esta búsqueda al mismo tiempo que activamos todos los protocolos necesarios para poder tener un monitoreo, apoyo y acompañamiento tanto psicológico, emocional y social a esta familia que está pasando por estos difíciles momentos”.

Finalmente, realizó un llamado a alejarse del borde costero a las personas que no estén en la búsqueda de la menor.

“Estas marejadas están ligadas a un sistema frontal en la Región de Valparaíso que tiene como una de sus principales preocupaciones el viento, que afecta, en primer lugar, la presencia de marejadas normales y también al suministro eléctrico. En particular, en el borde costero, hacemos el llamado a que no nos acerquemos, no es el momento de venir a visitar o hacer turismo de emergencia. Es momento que nos protejamos“, sentenció González.