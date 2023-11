El pasado jueves la Embajada de Estados Unidos en Chile emitió una “alerta de seguridad” sobre una creciente “tendencia criminal” en Valparaíso y Viña del Mar. De acuerdo al aviso, las víctimas experimentarán problemas inesperados en sus autos, como un pinchazo, mientras conducen o después de salir de un restaurante, negocio o zona turística. En ese momento, uno o varios individuos actuarán como “buenos” samaritanos y se ofrecerán a ayudar. Luego, terceros distraerán a las víctimas mientras otra persona se llevará las pertenencias desde el interior del automóvil.

Por ello, el organismo entregó una serie de recomendaciones para no ser víctima de estos robos, como no resistir físicamente ningún intento de robo, no aceptar ayuda de extraños que se ofrezcan a arreglar el auto, mantener un perfil bajo, entre otros.

Bajo ese contexto es que el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, señaló que la comuna es la que tiene más cámaras de seguridad en la región, y que están a disposición de las policías y de Fiscalía.

“Los problemas de seguridad en Valparaíso no son muy distintos a los que tiene todo el país. En el municipio de Valparaíso hacemos hartas cosas en materia de seguridad precisamente para poder contribuir con lo que un municipio puede hacer para que la ciudad sea más segura”, afirmó en diálogo con Radio ADN.

La autoridad comunal, además, propuso la creación de una “policía turística”, la que, según dijo, ha resultado exitosa en países como México, Colombia, y también en Europa.

“Yo he sido de los alcaldes que ha planteado que si queremos, por ejemplo, tomarnos en serio la cuestión del turismo en el país, necesitamos resolver la cuestión de seguridad. Y una de las posibilidades que en otras ciudades del mundo ha resultado bastante exitosa es la creación de policías especializadas en materia turística, por ejemplo, la policía turística, hay en México, en Colombia, en Guatemala, en Europa, con muy buenos resultados porque las zonas turísticas son zonas que se saturan de personas, y por tanto evidentemente son muy atractivas para personas que quieran delinquir”, dijo.

Agregando que los vecinos de esos sectores “también padecen las consecuencias del turismo, tanto las cosas buenas y las cosas malas. Entonces pensamos que algo así habría que implementar para poder darle una solución más de fondo al problema de seguridad”.

De acuerdo a Sharp, actualmente en Valparaíso hay un sistema de patrullaje municipal que ha “permitido contribuir a una mejor sensación de seguridad, también tenemos patrullajes mixtos con Carabineros, que se suben a nuestras patrullas, pero tenemos 30% menos de dotación policial en la región y en la comuna, y eso no es algo solo ahora, incluso antes del estallido social y de la pandemia”.