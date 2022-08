Desde el domingo las redes sociales han encendido las alarmas, debido un spot de la franja del Rechazo, en el bloque correspondiente al colectivo “Franja Ciudadana por el Rechazo”, que entregó el testimonio de una persona que se presentó como trabajador sexual. En el video se le puede ver travestido, acercándose a vehículos de supuestos clientes, contando parte de su historia y relacionándola al concepto utilizado como eslogan en la campaña: “Rechazo con amor“.

Tanto los apoyos como las críticas llegaron con rapidez, en el último caso, cuestionando la intencionalidad del video y cómo pudiese impactar en la visión de aquellas personas que necesiten denunciar abusos y maltratos, haciendo un paralelo entre la violencia y los actos de amor.

El video comienza con un manifiesto, para pasar a su historia: “Conozco los daños que provoca no tener amor en la vida y el texto que escribieron los convencionales no está hecho con amor, eso siempre termina mal”. Y prosigue: “El día del accidente me dispararon con una escopeta, fue un cliente que me debía plata”. Así, añade, “yo le fui a tocar el timbre a su casa. Me iba yendo en mi auto y sale este cliente con su hijo (…)”.

“Estuve un año y medio sin hacer nada, con una depresión (…) y se me metió en la cabeza una frase: ¿Y si nos quisiéramos más? Nada de esto hubiera pasado. Unos días después un señor de la PDI fue a tomarme un testimonio al hospital, pero yo no podía dejar de pensar en la cara del hijo de ese cliente, ¿qué iba a pasar con ese cabro si además su viejo se va a la cárcel? Al final no demandé al cliente, fue mi primer acto de amor“.

Demanda por $15 millones

CNN Chile accedió al documento presentado por la abogada querellante del caso, quien representó a Víctor Alejandro Merino, donde se expone tanto de la constatación de los hechos como la demanda civil y de indemnización contra el responsable de las agresiones sufridas, esto, tras una investigación que fue cerrada el 30 de marzo de este año.

Allí se solicitan siete años de presidio para el imputado “por el delito de homicidio frustrado” y otros cuatro años por “el delito de porte ilegal de arma de fuego“. Asimismo, se solicita que el imputado sea “condenado a pagar la suma de $15.000.000 de pesos” por los daños causados.

Al respecto, Merino se expresó a través de un video: “Me siento muy emocionado porque yo hice el video de la franja con la intención de que se acabe la violencia, de una mirada del amor, del perdón. Si yo elegí perdonar, es un derecho mío y nadie tiene el derecho de cuestionármelo”.

“Les quería comentar que mi historia es totalmente real, todo es 100% real, no quiero darle lecciones a nadie, porque no quiero que me juzguen, porque eso no era lo que yo buscaba. Lo único que he recibido son malas palabras, malos mensajes y me juzgan”.

Por su parte, la Franja Ciudadana por el Rechazo difundió una minuta respaldando el testimonio de Merino, afirmando que fue entregado “de manera voluntaria y libre“, confirmando que “hemos solicitado no emitir nuevamente el testimonio, teniendo en mente no revictimizar a quien solo quiso compartir su historia. Por lo mismo, este martes se emitirá por última vez, ya que fue entregado al CNTV hace tres días”.

Asimismo, lamentó que “alguien que solo quiso contar su testimonio de vida, y sus decisiones personales, junto al contexto en que las tomo, que por manifestar su opción por el Rechazo se vea sometido a este nivel de agresiones“.