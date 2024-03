Continúa la polémica por la exclusión de Israel en la Fidae 2024. Luego de una serie de declaraciones por parte del embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, abordó por primera vez la controversia y le recomendó que haga una “autocrítica”.

El canciller señaló que “no es usual que un embajador de un país polemice con el canciller, por eso mismo he evitado una polémica directa con él. (Artzyeli) ha estado en contacto permanente, cada vez que ha querido, con la Cancillería a través del nivel que corresponde”.

En esa línea, recomendó que “en el caso del embajador de Israel sería bueno un ejercicio de autocrítica. También he sido embajador, diplomático, representante de Chile y si a mí se me cierran las puertas, me pregunto por qué se me han cerrado”.

¿Qué dijo el embajador?

Luego de que el Gobierno informara la exclusión de las empresas israelíes en la edición 2024 de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), el diplomático acusó que la decisión “perjudica aún más las relaciones bilaterales” entre ambos países, e incluso habló de una campaña “anti israelí”.

Este domingo, además, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, dijo que “desde el 7 de octubre no hay diálogo, no tengo ningún diálogo con el Gobierno de Chile. Nada. El 7 de octubre, con lo que pasó, al día siguiente llamé a la Cancillería para hablar y después hasta mandé una carta formal, y hasta este instante, después de más de cinco meses, no tengo ningún diálogo con la Cancillería”.

La exclusión de las empresas israelíes del evento sigue un patrón similar al ocurrido el año pasado, cuando el Gobierno anunció la marginación de empresas rusas en respuesta a la agresión a Ucrania.