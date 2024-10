Controversia en el Poder Judicial: Funcionarios critican traslado de Jean Pierre Matus a la Tercera Sala de la Corte Suprema

Los trabajadores judiciales cuestionaron que, por primera vez en una década, sus organizaciones no fueran invitadas a la discusión del máximo tribunal, considerándolo “incomprensible” dado que Matus enfrenta una investigación por presunto tráfico de influencias.

Funcionarios del Poder Judicial reprocharon este lunes el traslado de sala del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, aprobada por el máximo tribunal recientemente.

La decisión se tomó luego de que la Corte Suprema realizara una jornada de reflexión para resolver diversos asuntos en relación con la crisis que enfrenta al máximo tribunal tras el destape del Caso Audios. Este escándalo ha implicado a varios ministros, generando un ambiente de tensión y reestructuración en su funcionamiento.

Cabe recordar que tras la destitución de la ministra Ángela Vivanco por su vinculación en el caso tras revelarse su relación con el abogado Luis Hermosilla y la aprobación del Congreso de una acusación constitucional contra el juez Sergio Muñoz, quien fue destituido por presuntamente anticipar un fallo que afectaría patrimonialmente a su hija, la Tercera Sala de la Corte Suprema, una de las más relevantes de la instancia, quedó reducida a dos ministros: Adelita Ravanales y Diego Simpertigue.

En ese contexto, el ministro Jean Pierre Matus, quien esquivó una acusación constitucional relacionada con sus vínculos con Hermosilla, pidió ser trasladado de la Segunda Sala a la Tercera, petición que fue aprobada durante las jornadas de reflexión del tribunal.

En ese sentido, los funcionarios reprocharon que, por primera vez en 10 años, ninguna de sus organizaciones fue invitada a la instancia en la que se tomó la decisión de mover al magistrado, calificándola como “incomprensible”, ya que Matus todavía enfrenta una investigación en su contra por un presunto tráfico de influencias en la Comisión de Ética del máximo tribunal.

“Nos parecería que lo más afortunado y lo mejor era que el ministro que integrara la Tercera Sala, que es muy importante porque ve constitucional, fuera alguno que no estuviera salpicado por una investigación o sumario”, aseguró el presidente de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales, Marcelo Acevedo, recogió Radio Cooperativa.

La vocera de la Suprema, María Soledad Melo, salió al paso de las críticas, explicando que “la investigación de él dice relación con otros temas, no con los temas de causa de esa Sala, así que no hay ningún impedimento con relación a ello, por lo menos no se abordó esa circunstancia”.

“Él también estuvo antes en esa Sala, pero los cuestionamientos que tiene y que están a cargo en este momento de la investigación de la Comisión de Ética dicen relación con otros aspectos. Y para un mejor trabajo de lo que es la corte, la estructura y el funcionamiento, era necesario hacer estos ajustes”, puntualizó.