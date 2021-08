El senador de la Democracia Cristiana (DC) Jorge Pizarro se refirió al encuentro que tuvo con el fiscal nacional, Jorge Abbott, en la casa del persecutor cuando era investigado por el caso SQM, luego de la revelación de un reportaje de CHV Noticias.

Tras asistir a una reunión protocolar junto a la presidenta del Senado, Ximena Rincón, con el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda, el parlamentario falangista afirmó que: “él (Abbott) me pidió la reunión a través de una persona y explicó por qué quería ser el candidato como lo hizo con muchos otros senadores, y eso es todo”.

“Fue él quien pidió la entrevista y lo hizo en cuanto yo era jefe de la bancada demócrata cristiana, así que no hay ninguna situación ni anómala ni extraña. Tanto es así que el propio fiscal reconoce que después ellos se querellaron, o sea, buscaron desaforarme para acusarme”, agregó.

De este modo, Pizarro reiteró que fue “la Corte de Apelaciones de manera categórica, prácticamente casi unánime, (quien) les dijo que no había mérito ni causa”.

Reacción en el comando de Provoste

El comando de la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, no quedó indiferente a la revelación de Abbott.

Esta mañana, el jefe de campaña de la también senadora de la DC, Marcelo Mena, dijo que “es fundamental actuar con transparencia porque en el contexto de la designación de un fiscal nacional, no corresponde que se haya reunido y nosotros estamos contrarios a ese tipo de acción que ocurrió hace varios años y que no tiene ninguna relación con una campaña que se hace desde la ciudadanía, con más de mil participantes, de los cuales no se cuenta el senador Pizarro”.