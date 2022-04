Este domingo se llevó a cabo la reunión extraordinaria convocada por el Gobierno, para abordar los hechos de violencia en la macrozona sur, marcados esta semana por el reciente ataque incendiario en la localidad de Contulmo, en la región de La Araucanía, que fue adjudicado por el grupo Resistencia Mapuche Lavkenche.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, salió a detallar los alcances del encuentro que sostuvo junto a las policías, asegurando que se tomarán medidas inmediatas para “seguir fortaleciendo las capacidades de la policía para un mandato que ningún Gobierno puede abandonar: la seguridad pública y proteger la integridad de las personas que viven en Chile”.

Asimismo, la autoridad adelantó que se evalúa una querella contra los responsables de los actos de violencia en el sur, aseverando que este lunes 5 de abril se dará a conocer dicha determinación y sus eventuales características, afirmando que “bajo amenazas y bajo hechos de violencia no hay posibilidad ni de diálogo, ni de acuerdos con el Gobierno”.

Aun así, Monsalve defendió la estrategia de la Administración en torno a apuntar hacia la resolución política del conflicto, a través del diálogo y el trabajo en conjunto.

Lee también: Boric pone fin a polémica por Wallmapu: “Respetamos íntegramente la soberanía territorial Argentina”

Esto último fue cuestionado por las bancadas de oposición, donde personeros como el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, sentenciaron que “el diálogo no puede ser el único camino, porque la demora que implica tiene costos para las familias, costos en la propiedad privada y en las empresas (…) ¿hasta cuando va a esperar el Gobierno? ¿va a ser el único camino, el del diálogo?”.

“El gobierno del presidente Boric tiene que tomar una decisión, o está con la violencia, o está finalmente con la inmensa mayoría de los chilenos, que quieren vivir en paz”, aseveró el senador gremialista, José Durana.

El también senador UDI, Iván Moreira, planteó que a su parecer no debiesen haber negociaciones “con el terrorismo y el narcotráfico“, agregando que “solo hay que aplicar la ley y si es necesario, no tener el complejo que tiene la izquierda de llamar a las fuerzas armadas (…) no les gusta aplicar esta medida por complejos con los militares en el pasado”.

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Rubén Oyarzo, valoró las medidas de seguridad anunciadas por el ministro Monsalve y agregó que “sabemos que esto no será un tema fácil pero debemos abordarlo y trabajarlo de manera eficiente y eficaz, fortaleciendo nuestras fuerzas de orden y seguridad, entregándoles las herramientas para que puedan combatir la violencia”.

Lee también: Subsecretario Monsalve tras comité policial: “Bajo amenazas y hechos de violencia no hay posibilidad de diálogo”

“Se lo advertimos al Gobierno, con violentistas y gente que no depone las armas no se puede dialogar. Demasiado tarde se están dando cuenta de una situación que advertimos. En todo caso valoramos que ellos estén evaluando la posibilidad de presentar querella y que lo hagan, porque es necesario”, aseguró por su lado el diputado de RN, Jorge Rathgeb.

Miguel Mellado (RN), planteó que el subsecretario Monsalve “está siendo la persona más mesurada para las declaraciones del Gobierno” ya que “no tiene problemas para decirle a las ministras Siches y Vallejo, que están cometiendo un error con nominar presos políticos, cuando aquí en Chile no existen presos políticos”.

Algo similar señaló el diputado de la misma bancada, Miguel Becker, quien dijo que habría “quedado claro que la experiencia del subsecretario Monsalve, es mucho mayor que la de la propia ministra del Interior. Es por eso que hacemos un llamado al Gobierno, a restablecer el Estado de Excepción”.