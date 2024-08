A pesar de advertencia de marejadas en Valparaíso: Personas se acercan al borde costero para sacar fotos

Distintas autoridades han llamado a la población a no acercarse a la zona costera a causa de las marejadas. "No es necesario que vengan al sector a sacarse fotos ni a hacer turismo emergencia”, han dicho.

A pesar de los múltiples llamados de las autoridades a no acercarse al borde costero debido a las marejadas anormales en la Región de Valparaíso, algunas personas de igual manera han llegado hasta las playas para sacar fotografías.

Videos muestran a la gente acercándose a los bordes costeros para dejar registro en sus celulares de las impactantes olas en la zona.

La presencia de marejadas anormales había sido alertada por la autoridad marítima, que comentó que el fenómeno podría extenderse hasta este sábado 3 de agosto.

Lee también: “1 de cada 4 casas en la RM está sin luz: Gobierno dice que magnitud de los cortes no se veía desde el terremoto del 2010“

Además, la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo un llamado en particular a las personas de las zonas costeras porque “hay marejadas que han generado varios incidentes, podrían generar otros más si no tenemos precaución. La indicación es a mantenerse alejado del borde costero, no son horas para acercarse a esos lugares”.

Lo mismo hizo la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, quien señaló que “no es necesario que vengan al sector a sacarse fotos ni a hacer turismo emergencia”,

Desde Carabineros recalcaron que se debe “evitar que personas irresponsables se expongan al riesgo en rompientes de las marejadas” y que están orientados a prevenir que la gente se acerque “de manera riesgosa al borde costero para evitar un incidente”.