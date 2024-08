1 de cada 4 casas en la RM está sin luz: Gobierno dice que magnitud de los cortes no se veía desde el terremoto del 2010

Tras una reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) nacional, el ministro de Energía subrayó que aún no hay tiempos estimados sobre la reposición del servicio eléctrico. "Esto va a tomar tiempo y en algunos casos días, especialmente en zonas rurales de La Araucanía", señaló.

El Gobierno dio a conocer que más de 700 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana a raíz del sistema frontal en la zona centro sur del país.

Tras una reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) nacional, el ministro de Energía, Diego Pardow, advirtió que “en términos de intensidad relativa, esto fue un fenómeno donde la magnitud de los cortes de suministro no la observábamos del terremoto del 2010″.

¿Cuándo vuelve la luz?

En torno a los tiempos de reposición del servicio eléctrico, el ministro señaló que cerca de 150 mil viviendas en la Región Metropolitana llevan más de 8 horas sin luz, mientras que en Los Lagos más de 15 mil clientes llevan más de 12 horas sin suministro.

“Todavía no tenemos estimados precisos respecto de los tiempos de reposición porque se están resolviendo las redes de media tensión, es decir, los cables que están un poco más arriba (…) Una vez que se resuelvan esas fallas vamos a tener claridad de lo que ocurre en baja tensión”, explicó.

El titular de Energía comentó que esperan comunicar tiempos de reposición efectivos cerca del medio día de este viernes.

Reposición del servicio podría demorar varios días

De todos modos, comentó que es importante que la gente considere que “esto va a tomar tiempo y en algunos casos días, especialmente en zonas rurales de La Araucanía”, donde hay fallas de muy difícil acceso.

Hasta ahora, las zona más afectada por el servicio de luz es Región Metropolitana, con más de 700 mil personas sin luz. “1 de cada 4 hogares de la RM en este momento está sin suministro eléctrico”, dijo Pardow.

¿Qué dijo Tohá?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, también dio a conocer que en el sector oriente de la capital se llevarán a cabo cortes de agua, que afectaría a cerca de 9.700 clientes de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.

Además, se llevará a cabo un despliegue especial de Carabineros para cubrir las zonas donde hay semáforos apagados. También habrá presencia adicional de funcionarios policiales en la noche, en lugares donde no hay luz.

Asimismo, habrá despliegue de ministros a regiones como O’Higgins, Ñuble y el Biobío.

Llamado a la precaución

Tohá también hizo un llamado a la precaución de las personas. “Hay mucha afectación en las ciudades, hay una congestión importante por los cortes de luz y la caída de árboles”, señaló.

Por ello es que la recomendación es “salir lo menos posible, si no hay una razón indispensable para salir, evitar salir a la calle”.

“El llamado en particular es a las personas de las zonas costeras porque hay marejadas que han generado varios incidentes, podrían generar otros más si no tenemos precaución. La indicación es a mantenerse alejado del borde costero, no son horas para acercarse a esos lugares”, recalcó la titular de Interior y Seguridad Pública.