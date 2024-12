“Hay una sola persona que me persigue”: Cathy Barriga arremete contra Tomás Vodanovic tras dejar cárcel de San Miguel

A su salida del recinto penitenciario, la exalcaldesa agradeció a las internas del Módulo 2 y a Gendarmería, y criticó al actual alcalde de Maipú por las acusaciones que ha formulado en su contra.

Este miércoles, Cathy Barriga arremetió contra le actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, tras salir de la cárcel de mujeres de San Miguel.

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago modificó las medidas cautelares de la exjefa comunal, imputada por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, presuntamente cometidos durante su administración en Maipú entre 2016 y 2021.

Tras agradecer a las internas del Módulo 2, en donde permaneció durante su reclusión, que duró más de un mes, y a Gendarmería, Barriga calificó a Vodanovic como un “persecutor”.

“Ustedes saben, acá hay un persecutor que es hijo del cuarto poder. Su papá es don Jaime Vodanovic”, criticó, según consignó Radio Biobío.

En ese sentido, Barriga añadió que “si me quieren dañar, si quieren debilitarme, aquí hay una sola persona que me persigue, pero no se da cuenta de que me está haciendo mucho más fuerte”.