Los perros callejeros se comen a los muertos en las calles del norte de Gaza, denuncia el jefe de los servicios de emergencia

Nota del editor: esta historia contiene material explícito que puede resultar perturbador para algunos lectores.

(CNN) – Cuerpos esparcidos por calles polvorientas, carreteras enteras destruidas, gente muriendo de hambre. Todo causado por los ataques de Israel. Esta es una imagen de Jabalia, en el norte de Gaza, que describe el jefe de los servicios de emergencia de la zona.

“Se pueden ver los signos del hambre en la gente del norte de Gaza”, dijo a CNN por teléfono el lunes Fares Afana, el jefe de los servicios de emergencia en el norte del enclave. “Las fuerzas israelíes están destruyendo todo lo que representa vida o signos de vida”.

Afana dijo a CNN que él y sus colegas han recibido los cuerpos de palestinos muertos en el norte de Gaza, algunos de los cuales muestran signos de carroña por parte de animales, lo que ha dificultado los esfuerzos por identificar a las víctimas mortales de Israel.

“Los perros que tienen hambre se están comiendo estos cuerpos en la calle… Nos resulta difícil identificar los cuerpos”, afirmó.

Compartió una foto con CNN que muestra los restos de un niño cuyo cuerpo, según dijo, fue devorado por perros callejeros.

Afana indicó que hay “miles de niños” y mujeres embarazadas atrapados en la zona sitiada, donde las fuerzas israelíes han ejecutado bombardeos y ataques terrestres en tres barrios durante los últimos 12 días.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dicen que están apuntando a la renovada presencia de Hamás allí.

Al menos 342 palestinos han muerto en partes del norte de Gaza tan solo este mes, desde que Israel reanudó sus operaciones bélicas, informó el lunes la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, y agregó que cientos de “civiles, niños y mujeres” han resultado heridos.

El martes, al menos 17 personas murieron en el norte de Gaza, según la Defensa Civil de Gaza.

Más de 50 mil personas han sido desplazadas de la zona de Jabalia, informó el domingo la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Las 400 mil que permanecen en el norte de Gaza están acosadas por el hambre y se enfrentan a bombardeos atronadores.

UNRWA confirms that on

14 October, the Israeli Army artillery fired shells inside and outside the UNRWA jabalia food distribution center. At least 10 people were reportedly killed and another 40 were injured.

This happened while people were trying to get food from the centre. https://t.co/TBvEOxTsSr

— UNRWA (@UNRWA) October 14, 2024