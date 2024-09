Peritaje al celular de Luis Hermosilla: No se habría podido recuperar ningún mensaje entre el abogado y Andrés Chadwick

A pesar que se intentó en varias ocasiones encontrar conversaciones entre Hermosilla y Chadwick, el software no encontró ningún mensaje de SMS, WhatsApp, Telegram ni de ninguna otra aplicación de mensajería instantánea.

En medio de la indagatoria del denominado caso Audios, se han dado a conocer nuevos antecedentes relacionados con Luis Hermosilla, principal imputado y quien actualmente cumple prisión preventiva tras ser formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

De acuerdo a lo informado por Radio Biobío, el peritaje ordenado por el Ministerio Público al teléfono de Hermosilla no arrojó ninguna conversación con el ex ministro del Interior e histórico socio suyo, Andrés Chadwick (UDI).

El resultado de la pericia al celular de Luis Hermosilla

Esto, luego que el dispositivo fuera analizado con el software forense israelí Cellebrite. Dicho sistema intentó en numerosas ocasiones recuperar algún mensaje entre Hermosilla y Chadwick pero no tuvo éxito.

Hasta el momento no se ha encontrado ningún tipo de comunicación entre ellos mediante mensajes de texto (SMS), WhatsApp, Telegram o alguna otra aplicación de mensajería.

De acuerdo al medio citado, ocurre una situación similar con el ex candidato a fiscal nacional, José Morales, y con el fallecido ex Presidente, Sebastián Piñera. Ambos aparecen como sus contactos pero no hay ningún rastro de comunicación entre ellos.

Desde la Fiscalía Oriente -encargada de la indagatoria del caso Audios- señalaron que no pueden referirse a investigaciones que actualmente están bajo reserva.