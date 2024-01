La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al informe que Contraloría entregó este jueves a la Cámara dando cuenta de una serie de irregularidades en el otorgamiento de pensiones de gracia.

En ese sentido, la secretaria de Estado sostuvo que “por supuesto que aquí hay un procedimiento que no estaba bien pensado, no solo con respecto a las pensiones del estallido, estamos analizando las pensiones de gracia hacia atrás”.

“En Chile hay 18 mil pensiones de gracia y nunca ha sido un requisito para entregarla, los antecedentes penales. Entonces, esto es algo que tiene que modificarse a futuro, eso es lo que nos ha instruido el presidente”, agregó.

Ministra Tohá asegura que Boric ya revocó el beneficio de persona con antecedentes de pornografía infantil

Asimismo, y apuntando al presidente Gabriel Boric, la jefa de gabinete aseguró que “el Presidente de la República, apenas conoció el tipo de delito en los cuales tenían participación algunos de los beneficiarios, tomó una serie de definiciones en la semana pasada”.

“Dejó firmada la pensión de gracia de una persona con antecedentes de pornografía infantil, que inmediatamente ese caso se debía revocar y no era uno de los casos con este daño permanente y grave como es la pérdida del globo ocular”, añadió.

En esa línea, señaló que en la mayoría de los casos que se han conocido de personas con antecedentes penales graves “no corresponden a las personas que tienen los daños más severos, por ejemplo, la perdida del globo ocular. La enorme mayoría son otro tipo de daños”.

Por otra parte, aseguró que los casos con antecedentes penales no son los 58 cifrados por la Contraloría, sino que corresponden a 69.

Con todo, también descartó un presunto conflicto con el INDH, que dirigió las responsabilidades del procedimiento al Ministerio del Interior.

“Nosotros ni tenemos ni vemos a entrar en ninguna polémica. El proceso por el cual se asignan las pensiones de gracia está en la ley, cualquiera lo puede ver, no es necesario polemizar. La ley dice claramente quién califica a las víctimas y quién debe otorgar las pensiones. No es necesario abrir polémicas en cosas que están claras y que no lo definió este Gobierno, lo definió el Parlamento. Estas cosas se votaron en el Parlamento, se votaron de esta manera y las reguló en su detalle en un oficio el Gobierno anterior“, dijo.

“No fue nuestro Gobierno el que definió este procedimiento”

Finalmente y consultada sobre la falta de chequeos, la titular del Interior advirtió que “desde el punto del procedimiento, el procedimiento cumplió todos los pasos que estaban previstos, tanto en la Ley de Presupuesto, como el oficio que se dictó del exsubsecretario Galli, pero desde el punto de vista de las personas que llevan adelante esto, hoy día hay un sumario por ciertos reparos que plantea la Contraloría en el análisis de algunas carpetas y tiene que llegar a conclusión ese sumario”.

Respecto a si existe alguna autocrítica del Gobierno sobre este tema, la secretaria de Estado subrayó que “la opinión del Ejecutivo es que este procedimiento no era el correcto, que debimos haberlo regulado de otra manera en la ley, pero no fue nuestro Gobierno el que definió este procedimiento, estaba definido ya cuando nosotros llegamos“.