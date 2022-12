El Presidente de la República, Gabriel Boric, repasó sus primeros nueve meses a la cabeza del Gobierno. En entrevista con el Diario Financiero, el mandatario se refirió a los efectos que acarreó el rechazo a la propuesta de nueva Constitución, repasó los problemas en La Araucanía; habló sobre los retiros de fondos de las AFP y la reforma previsional; la elección del fiscal nacional, entre otros temas.

En esa línea, y sobre el actual proceso constituyente, Boric señaló que “en mi mundo ideal me hubiese gustado otro modelo más parecido al de la convención pasada, pero ese proceso fracasó y no solo los 155 constituyentes, fracasamos como sociedad en eso y la sociedad rechazó ese proyecto. Por lo tanto, el que podamos darle continuidad es lo más valorable“.

“No pretendo ser actor protagónico del proceso constituyente. El rol del gobierno es gobernar. Y la mejor manera de colaborar al proceso constituyente es en desafíos de seguridad, de alza del costo de la vida, de pensiones”, agregó.

Respecto a la elección del fiscal nacional y tras las fallidas nominaciones, el presidente Boric señaló que el asunto le preocupa.

“Estamos hablando de lo que más le preocupa a los ciudadanos -la seguridad- y todas las instituciones no son capaces de ponerse de acuerdo para poder ofrecer soluciones; finalmente se termina agrietando la confianza que ya está debilitada en las mismas instituciones. Por eso le pido al Senado que tenga responsabilidad respecto a este tema y logremos tomar decisiones en conjunto“, dijo.

El fallido primer viaje a La Araucanía

Por otro lado, el mandatario reconoció que está arrepentido de su primera aproximación a La Araucanía. “Y en esto, insisto, no responsabilizo a la ex ministra Siches, es una responsabilidad compartida. Tengo la mejor opinión de la ex ministra Siches e insisto, espero que volvamos a trabajar juntos pronto“, dijo.

Mientras que en cuanto a los retiros de fondos de las AFP, Boric sostuvo que esta discusión fue “muy dañina“.

“Ese recurso, que debía ser totalmente excepcional, se extendió demasiado y generó un daño. Y en esto, el ser responsables en el largo plazo, atendiendo las urgencias de ahora, es un equilibrio difícil, pero que tenemos que encontrar”, dijo.

Asimismo, manifestó estar arrepentido sobre el tercer y cuarto retiro. “Creo que es una puerta que hay que cerrar, porque le hace mucho daño, no a la economía como un abstracto, le hace mucho daño a la gente que más necesidades tiene“, expresó.