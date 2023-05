Durante la noche de este sábado, el presidente Gabriel Boric respondió a las críticas luego de que fuera captado jugando en un tobogán para niños en Punta Arenas.

El mandatario fue visto subiéndose y quedando atrapado por unos instantes en el juego localizado en un parque junto a su pareja Irina Karamanos.

En Instagram, se refirió a la situación y contó la historia que hay detrás: “Siempre que estoy en Punta Arenas pienso en mi abuelo cuando cruzo un puente o veo un tobogán vacío“.

¿Qué dijo el presidente Gabriel Boric?

“Cuando era chico, mi nono (nacido en Punta Arenas en 1908) siempre me llevaba a pasear por nuestra ciudad mientras me contaba historias de Magallanes antiguo y me mostraba con su voz pausada y profunda la historia de los lugares que pisábamos”, partió señalando.

En esta línea, agregó que, “aunque él ya estaba algo encorvado, yo lo miraba hacia arriba con ojos de ensoñación y recuerdo la sensación de viajar con él en el tiempo a través de esas caminatas. Recorríamos el Río de las Minas y el de la Mano, Leñadura (…), el cementerio y todos los parques y plazas de la ciudad”.

“Desde entonces, siempre que estoy en Punta Arenas pienso en él cuando cruzo un puente o veo un tobogán vacío, y nunca voy a dejar de cruzarlos o recorrerlos, aunque haya indiscretos que pretendan robar ese momento o amargos que lo critiquen porque niegan la infancia que todos llevamos dentro, esa trinchera de felicidad a la que siempre podemos recurrir cuando la necesitamos”, agregó.

