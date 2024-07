“Volveré con el mismo entusiasmo”: Diputada Labra revela diagnóstico de cáncer y deberá ausentarse del Congreso

La noticia fue dada a conocer por la exseremi, quien deberá ausentarse de sus funciones para someterse a una cirugía este martes.

La diputada Paula Labra (IND-RN) dio a conocer una lamentable noticia, lo que la mantendrá fuera de sus funciones en la Cámara durante varias semanas.

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, la parlamentaria reveló que su ausencia en las plataformas se debe a un complejo estado de salud que está enfrentando.

“Hoy me toca hacer un alto en mi labor como diputada para preocuparme de mi salud. Hace más de un mes me diagnosticaron un cáncer de conducto tirogloso y un cáncer de tiroides, por lo que he estado compatibilizando mi rutina entre trabajo y exámenes médicos”, expresó Labra.

En ese contexto, complementó que este martes 9 de julio será sometida a una intervención quirúrgica. Luego de la cirugía, tendrá que enfrentar un proceso de recuperación, “lo que me tendrá fuera del Congreso y en terreno por al menos un mes”.

“Agradezco a mi gente querida por siempre estar a mi lado, apoyándome. Una vez superado esto, volveré con el mismo entusiasmo y energía de siempre”, concluyó.