El excoordinador para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, Patricio Fernández, habló este lunes por primera vez tras presentar su renuncia al cargo a raíz de las críticas que recibió de organizaciones de derechos humanos y del Partido Comunista (PC).

En entrevista con Tele13 Radio, Fernández sostuvo que el Ejecutivo no quería que él saliera del cargo, sino que la decisión fue suya: “El Gobierno no quería que yo renunciara a este puesto, fue algo en lo que yo insistí. Algunos discuten si el Gobierno debió haber puesto más esfuerzos en que yo siguiera, cosa que no estaba dispuesto a hacer”.

El también exconvencional detalló que una vez que se vio en la situación de ser cuestionado por sus dichos, le parecía que “tenía que salir de ahí”.

“No soy alguien que está haciendo una carrera política, soy un periodista y un escritor que más bien se dedica a mirar, contar y comentar la actualidad”, agregó.

Respuesta a las críticas

Fernández renunció a la coordinación para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado el pasado miércoles 5 de julio, luego de ser acusado de justificar el quiebre democrático de 1973.

Las críticas a Fernández se desataron luego de que Manuel Antonio Garretón le consultara en un programa radial si “es posible encontrar mínimos comunes cuando tienes un porcentaje no menor de la población que te dice: ‘Eso (el golpe) fue necesario’”.

En esa línea, el exconvencional constituyente respondió: “O sea, ¿cuál creo que es el empeño central al que estamos retados a estas alturas? Tú, la historia, podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado. Eso lo vamos y lo vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar, con todo el ímpetu y con toda la voluntad, es decir: ‘OK, tú, los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio‘”.

“Estamos hablando de lo mismo. Quizás hay un malentendido del lenguaje. Lo que quiero decir es: la discusión de por qué sucedió no quiere decir que tú justifiques que eso pueda o deba suceder ante determinadas circunstancias, porque efectivamente eso que sucedió tuvo unas consecuencias, y está intrínseco en esa manera de actuar, de solucionar por la violencia los conflictos sociales, que tiene, además, una consecuencia que no es un día, que no es un instante, es una historia”, señaló intentando aclarar sus dichos en esa ocasión.

Hablando sobre el tema este lunes, Fernández enfatizó que “jamás en mi vida he defendido ni justificado el golpe de Estado y jamás nunca, ni nada parecido, he participado”.

“El golpe de Estado me parece una de las grandes calamidades vividas por la historia de Chile y eso no opta que hagamos un ejercicio de inteligencia conjunta para decir cómo fue que llegamos a eso”, añadió.