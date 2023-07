El Gobierno suspendió la actividad del lanzamiento del proyecto conmemorativo “Árboles por la Memoria” en el marco de los 50 años del golpe de Estado.

Esto tras la negativa de la Red de Sitios de Memoria de participar en actividades, mientras que el asesor de La Moneda y exconvencional, Patricio Fernández, permanezca en el cargo.

“Como es de conocimiento público, el día de ayer la Red de Sitios de Memoria, junto a otras 160 organizaciones de familiares de ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, Derechos Humanos, trabajadores y trabajadoras y de la sociedad en general, presentamos una carta de remoción del cargo que ostenta el señor Patricio Fernández Chadwick, por lo cual, mientras se mantenga en dicho cargo y con mucho pesar, la Red de Sitios de Memoria se abstendrá de participar en dicha actividad“, señaló Marcelo Acevedo, coordinador de la Red de Sitios de Memoria a través de un comunicado.

“La decisión no ha sido fácil, teniendo en cuenta que, como se señaló más arriba, fuimos impulsores y co-creadores de esta iniciativa, pero la consecuencia de nuestros actos en un valor que no podemos transar”, agregó.

Patricio Fernández y críticas tras sus declaraciones por el golpe de Estado: “Jamás lo he justificado”

En un programa de Radio Universidad de Chile, junto al premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón, el asesor de La Moneda, comentó los preparativos del Gobierno en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Sus dichos generaron la inmediata reacción del Partido Comunista, calificando sus declaraciones como una “justificación” respecto del quiebre democrático de 1973.

A través de Twitter, Fernández señaló: “Jamás he justificado el golpe. Muy, muy por el contrario. Soy un convencido de que cuidar y defender la democracia es una tarea inclaudicable. Necesitamos escucharnos más“.

Para quienes quieran darse el tiempo,aquí la conversación completa con Garretón.Jamás he justificado el golpe. Muy muy por el contrario. Soy un convencido de que cuidar y defender la democracia es una tarea inclaudicable. Necesitamos escucharnos más. https://t.co/vE4AaakjQK — Patricio Fernández (@PatoFdez) June 30, 2023

Las críticas a Fernández se desataron luego de que Garretón consultara en el programa radial si “es posible encontrar mínimos comunes cuando tienes un porcentaje no menor de la población que te dice: ‘Eso (el Golpe) fue necesario (…)’“.

En esa línea, Fernández respondió: “O sea, ¿cuál creo que es el empeño central al que estamos retados a estas alturas? Tú, la historia, podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado. Eso lo vamos y lo vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar, con todo el ímpetu y con toda la voluntad, es decir: ‘Okey, tú, los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio‘”.

“Estamos hablando de lo mismo. Quizás hay un malentendido del lenguaje. Lo que quiero decir es: la discusión de por qué sucedió no quiere decir que tú justifiques que eso pueda o deba suceder ante determinadas circunstancias, porque efectivamente eso que sucedió tuvo unas consecuencias, y está intrínseco en esa manera de actuar, de solucionar por la violencia los conflictos sociales, que tiene, además, una consecuencia que no es un día, que no es un instante, es una historia”, señaló intentando aclarar sus dichos.