A horas de la instauración del Consejo Constitucional, el Partido Republicano decidió nominar a Beatriz Hevia como candidata para presidir la mesa.

A través de una declaración pública, el partido señaló que “tras la decisión de la consejera Ninoska Payauna de declinar su postulación a la presidencia del Consejo Constitucional por razones personales, los 22 consejeros decidieron nominar esta tarde a la abogada por la Región de Los Lagos, Beatriz Hevia”.

Beatriz Hevia se ha desempeñado como asesora en el ministerio de Economía y fue coordinadora del equipo de jóvenes en la campaña presidencial de José Antonio Kast.

🔴#CNNPrime | AHORA: Partido Republicano propone a Beatriz Hevia para presidir el Consejo Constitucional 📡 https://t.co/Esutw9sM8x pic.twitter.com/qTFRYg9UoV — CNN Chile (@CNNChile) June 7, 2023

La renuncia de la consejera Payauna

Tras la difusión de la noticia de que la consejera electa Ninoska Payauna, cuando tenía 18 años en 2007, debió enfrentar a la justicia por el delito de “hurto falta” cometido en una multitienda de Iquique, dicha causa se encuentra concluida.

Payauna decidió declinar a su cargo al difundirse la noticia.”Estoy orgullosa de mi historia de vida y del esfuerzo que he hecho para estar en el lugar en el que estoy (…) Ante la eventualidad de que algunos quieran seguir cuestionando mi integridad y capacidad para asumir como presidenta del Consejo, he resuelto no aceptar esa candidatura”, señaló.

“Soy lo que soy gracias a mi historia, con aciertos y errores, y con la libertad y dignidad frente a la adversidad (…) Sé reconocer cuando algunos pensando con mezquinos con intereses políticos quieren afectar al proceso constitucional utilizándome como excusa”, agregó.