El Partido Comunista emitió un comunicado apoyando las declaraciones de la Municipalidad de Santiago respecto a desistir de la compra de la exclínica Sierra Bella, y acusó que la oposición tiene interés en buscar un “falso empate” en relación a los casos de corrupción en los que están involucrados sus militantes.

“Valoramos que las instituciones y el municipio estén siempre en plena disposición de colaborar tanto con la Contraloría General de la República como con cualquier organismo público que requiera información sobre el tema”, consignó.

Además, agregaron que “no ha habido ningún pago por parte del municipio, por lo que los recursos municipales se encuentran en buen resguardo”.

Por otra parte, el PC emplazó a la oposición: “El interés de la derecha no es la transparencia, su interés es buscar un falso empate respecto a los múltiples casos de corrupción en los que están involucrados sus militantes”.

¿Qué dijo la Municipalidad de Santiago?

Después de que la Contraloría General de la República (CGR) informara que el valor pagado por el municipio por la ex clínica Sierra Bella no se justifica en relación al avalúo fiscal, ya que era cuatro veces mayor, la Municipalidad de Santiago anunció que no continuará con la compra.

“La alcaldesa, Irací Hassler, instruyó acatar la resolución de la Contraloría en su totalidad, ordenó la realización de acciones administrativas internas y anunció la decisión municipal de no continuar con el proceso de compra”, informó el municipio.

Además, aclararon que no se realizó ningún pago relacionado con la compra, por lo que no hubo afectación al patrimonio municipal.

“El municipio de Santiago valora que la resolución de la Contraloría ratifique el actuar transparente de esta administración durante el proceso, lo que demuestra que el Concejo Municipal tuvo todos los antecedentes a la vista”.