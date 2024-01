El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, manifestó que “no amerita” convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) ante la crisis que afecta al país.

¿Qué pasó?

Debido a la ola de homicidios registrada en las últimas dos semanas, junto con hechos violentos y robos, parlamentarios de distintos sectores, especialmente de oposición, han solicitado que el Gobierno convoque el organismo para enfrentar la problemática.

Pero desde el oficialismo también se ha señalado implementar la medida, como lo indicó el senador socialista Juan Luis Castro a través de su cuenta de X.

Lo ocurrido en Pedro Aguirre Cerda es una fotografía de lo que hoy viven muchas comunas frente al crimen organizado. pic.twitter.com/Eh7Yalb5Xg — Senador Juan Luis Castro (@DoctorJLCastro) December 30, 2023

¿Qué es el Cosena?

El Cosena es un organismo que asesora a quien ejerza la Presidencia en materias de seguridad nacional. Este está regulado por la Constitución Política y está compuesto por el presidente o presidenta de la República (quien preside el consejo); las máximas autoridades del Senado, Cámara de Diputadas y Diputados, Corte Suprema; los comandantes en jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; el general director de Carabineros; y contralor general de la República.

También pueden participar en las sesiones los ministros del Interior, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Economía, en caso de que el jefe de Estado lo determine.

La última convocatoria del Cosena ocurrió el 7 de noviembre de 2019, cuando el expresidente Sebastián Piñera pidió la reunión para analizar la alteración del orden público que ocurrida durante el estallido social.

Reacción del PC

Durante el tradicional caldillo de congrio que el Partido Comunista le ofrece a los trabajadores de medios de comunicación el 1 de enero, el timonel de la colectividad se refirió a las peticiones de convocatorias del Cosena, manifestando ser más bien partidario de que, como sociedad, “agotemos las instancias políticas que tiene el país, que incluyen lo que estábamos conversando recién, por ejemplo, asistir a un encuentro con convocatoria en el Ministerio del Interior, antes de superar por la vía de convocatorias extraordinarias, como sería convocar al Cosena, porque no es por la vía de la titularidad que tiene el espacio donde se va a conversar, si no es el contenido que va a llevarse adelante el que va a resolver la tarea preventiva y la tarea de persecución, digamos, en los casos que corresponda”.

Junto a ello, lamentó el doble homicidio registrado durante esta jornada en Recoleta y la crisis de seguridad que afecta al país.

No obstante, sostuvo que no le parece “que eso amerite la convocatoria al Cosena, porque al final se trata de que tengamos un país que no funciona con la normalidad en que tiene que funcionar para atacar problemas por grave que sea”.