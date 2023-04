Para las 9:00 horas está convocada una manifestación en el municipio de Calama, en el marco del “paro comunal” que exige mayores medidas de seguridad, luego de las balaceras que afectaron a una comisaría de Carabineros y a un terminal de buses.

Organizaciones como el Colegio de Profesores y el sindicato Corporación Nacional del Cobre (Codelco), manifestaron su respaldo. Incluso, el alcalde Eliecer Chamorro se sumó a la convocatoria.

“Nuestra ciudadanía pidió que Chile debe recordar que sus bondades existen también por este territorio. ¡¡Unidos con respeto y firmes en nuestras convicciones!!”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

VIVA 🇨🇱 Viva #Calama !! VIERNES A LAS 9:00 hrs desde la municipalidad !!. — Eliecer Chamorro Vargas (@ChamorroEliecer) April 20, 2023

Monsalve: “No corresponde al Gobierno limitar los derechos de la democracia”

El jueves, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acudió a Calama para reunirse con las autoridades locales, donde a conocer que se implementará una mayor dotación policial y la asignación de un fiscal preferente en la zona.

Respecto al paro, la autoridad dijo: “No creo que corresponda al Gobierno limitar los derechos que la democracia le otorga a los ciudadanos”. No obstante, al referirse a la movilización, el subsecretario dirigió un mensaje a los representantes políticos: “Los actores políticos tienen responsabilidades con el país, y es solucionar los problemas, no crear nuevos problemas a partir de ellos”.

Además, reiteró que las autoridades están para ayudar a resolver los problemas del país y añadió que, en materia de la crisis de seguridad que vive el país y en la cual el Gobierno no elude ni reclama la responsabilidad de otros, le corresponde hacerse cargo de la crisis. Sin embargo, para superarla se necesita colaboración y acuerdos, indicó.

Chamorro: “Las medidas no son suficientes”

Pese a los anuncios, el alcalde Chamorro sostuvo que “las medidas no son suficientes, las medidas requieren un mayor trabajo de seguimiento”.

También informó que en el encuentro, “se acordó en la mesa una mesa de seguimiento, una mesa de poder bajar esta tasa de homicidio. En estos momentos, en el primer semestre del año en curso, ya tenemos una tasa de homicidio del 45% con respecto del año pasado”.

Finalmente, el jefe comunal aseguró que “la ciudadanía se declara en estado de alerta”.

En paralelo, está programado para este viernes que el presidente Gabriel Boric visite la Región de Antofagasta, específicamente las Ruinas de Huanchaca (Antofagasta), para presentar la Estrategia Nacional del Litio.