Este lunes, la Asociación Nacional de Fiscales inició un paro debido al reajuste público, donde acusan que el Gobierno no los consideró en el aumento del 12%.

La movilización ha provocado la reprogramación de las audiencias que estaban contempladas para este lunes. De hecho, Francisco Bravo, presidente de la entidad, aseguró que desde las 11:00 horas “el servicio de justicia debería estar completamente paralizado en el país”.

🔴 Francisco Bravo, Pdte. de Asociaciones de Nacional de Fiscales: “A las 11:00 hrs, el servicio de justicia debería estar completamente paralizado en el país y esto es una responsabilidad del Gobierno” 📡 Señal en vivo: https://t.co/Esutw9sM8x #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/ioYxOgOo54 — CNN Chile (@CNNChile) December 19, 2022

“No podemos entender al Gobierno”

Desde el Centro de Justicia, Muñoz dijo que, como entidad, “no podemos entender aún que el Gobierno en una señal de menosprecio no considere a los fiscales en el reajuste del 12% en que se consideró al 89% de los trabajadores del Estado”.

“Esto no es solamente un menosprecio a los fiscales, también a los defensores que hoy día se suman a este paro, también a los jueces, pero también a todos los profesionales del sector público. Particularmente, a aquellos profesionales calificados que han optado por el servicio público”, añadió.

En ese sentido, el persecutor aseguró que “la señal que da el Gobierno no solamente es una señal de menosprecio y desprecio por los profesionales del Estado, es un mensaje para que se vayan y para los profesionales que hoy día se están formando, el mensaje es que no opten por el servicio público”.

“Los médicos, los ingenieros, los arquitectos, las asistentes sociales, los psicólogos y las psicólogas que trabajan en las unidades de víctimas del Ministerio Público, que cumplen un rol fundamental de protección a las víctimas, particularmente los delitos sexuales, esta señal de menosprecio no la podemos aceptar”, continuó.

Lee también: Rojas Vade será formalizado por presunto delito de estafa el próximo 13 de febrero

“Esto no tiene que ver con un aumento de remuneraciones”

Muñoz también descartó que la movilización tenga “que ver con un aumento de remuneraciones como señaló falsamente la ministra de Justicia, es simplemente exigir un trato igual para todos trabajadores del Estado”.

“Así no se cuida la Fiscalía, como lo señaló la ministra de Justicia, y no es cierto, como lo dijo la ministra del Trabajo, que la situación de los fiscales se va a ver en una mesa en mayo. Esa mesa es para otros efectos que tienen que ver con dotación, no tiene que ver con aumento de remuneraciones. Nosotros no estamos pidiendo aumento de remuneraciones, estamos pidiendo que el 12% que se les otorga a todos los trabajadores del Estado se extienda, efectivamente, a todos y a todas”, añadió.

Finalmente, el persecutor aseguró que “todos los fiscales el país se adhieren a esta movilización. Efectivamente, no se van a realizar audiencias, solo aquellas urgentes con personas privadas de libertad, porque, naturalmente, hay derechos que hay que respetar respecto a los imputados, derechos de las víctimas respecto de delitos sexuales con niños, niñas y adolescentes como víctimas, respecto casos de violencia intrafamiliar”.

“Los jueces se suman a las 11:00 de la mañana, por lo tanto, el servicio de justicia a las 11 de la mañana debería estar completamente paralizado en el país y esto es una responsabilidad del Gobierno y del Gobierno depende, particularmente de la ministra Carolina Tohá en que ejerza su liderazgo para resolver esta crisis”, sentenció.