El ex convencional Rodrigo Rojas Vade será formalizado por el delito de estafa el próximo 13 de febrero.

La Fiscalía pidió modificar la fecha de formalización contra Rojas Vade debido al paro de fiscales.

Por otro lado, el persecutor aclaró que en este caso no se formalizará por perjurio al ex convencional, porque “consideramos que no se da el tipo penal”.

El abogado defensor de Rojas Vade, Tomás Ramírez, aseguró que su cliente “está tranquilo” y que “lo que declaró fue que tenía una deuda de aproximadamente 27 millones de pesos. La deuda que tiene en materia de salud es superior”.

“Nunca pagó ningún tratamiento oncológico. Sus tratamientos son por diagnósticos que tuvo. Los gastos que realizó provienen de tratamientos médicos por un diagnóstico distinto, él nunca tuvo cáncer, nunca fue objeto de quimioterapia, pero sí tiene deudas por tratamiento por otros diagnóstico“, mencionó Ramírez.

La investigación

En septiembre del 2021, la Fiscalía Centro norte comenzó una investigación contra Rojas Vade luego de que se descubriera que había inventado tener cáncer. Producto de la enfermedad que decía tener, fue protagonista de rifas, donaciones y eventos de caridad para ayudar a pagar sus tratamientos.

Al momento de ser electo constituyente, realizó una declaración de intereses en donde afirmó que tenía una deuda de 27 millones de pesos con el banco Scotiabank por “financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”.