Este domingo se conmemoró 49 años del golpe de Estado que provocó 17 años de dictadura en nuestro país, en una jornada de reflexión y actividades enfocadas en el rescate de la memoria por las víctimas de ese periodo.

En ese contexto, el presidente Gabriel Boric llamó a diversos sectores políticos a no adjudicarse el resultado del plebiscito constitucional de salida, asegurando que el triunfo del Rechazo no pone en duda la necesidad de cambios estructurales en el país.

“Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para arribar un texto que refleje los anhelos de justicia y dignidad que han sido expresados colectivamente tantas veces a lo largo de nuestra historia. Por nuestra parte, como he repetido hasta el cansancio y lo vamos a ejercer en la práctica, vamos a ser leales a ese mandato“, dijo el presidente.

Ante estos dichos, el diputado José Miguel Castro (RN) planteó que, si bien, la continuidad del proceso constitucional no está en duda, este no debiera ser “como le guste al presidente”.

“Nosotros vamos a cumplir nuestra palabra empeñada, pero la forma en que se haga no tiene porque ser la forma que le guste al presidente. Él no vota en el Congreso, son los parlamentarios quienes deciden de qué forma se va a hacer el proceso. Él debería entender de una vez por todas que no es ni diputado ni es estudiante”, señaló el legislador a Radio Biobío.

Por su parte, el parlamentario Miguel Becker (RN) se ha mostrado partidario de que este nuevo ciclo constituyente sea elaborado por un comité de expertos, por sobre la idea de una nueva convención.