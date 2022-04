Esta jornada, parlamentarios de Chile Vamos ingresaron un oficio a Contraloría para que fiscalice la participación política que pueda tener el Gobierno respecto a la votación del Plebiscito de Salida. Esto a raíz de una de las declaraciones del Presidente Boric donde declaró “estar totalmente comprometido con la promulgación de una nueva Constitución”.

En ese sentido, los jefes de bancada de diputados de la UDI, RN y Evópoli, Jorge Alessandri, Andrés Longton y Francisco Undurraga, pidieron al órgano fiscalizador que emita un pronunciamiento y una actualización de su jurisprudencia administrativa acerca de la participación política del Gobierno en la difusión de mensajes relacionados a la Convención Constitucional.

Sobre esto, el jefe de la bancada UDI, Jorge Alessandri aseguró que “hemos venido a pedirle a la Contraloría que siente las bases de lo que debe ser la actuación del Poder Ejecutivo en una etapa pre eleccionaria. Siempre la Contraloría ha puesto límites de qué puede hacer aquel que es garante de una elección y nosotros necesitamos que el plebiscito sea libre e informado”.

Lee también: Atria y aumento del Rechazo: “Las condiciones de transparencia de las empresas que hacen las encuestas son desconocidas”

Mientras que su par en Renovación Nacional, Andrés Longton, señaló que “necesitamos tener un Gobierno que se preocupe de las necesidades más profundas de las personas, del alza de la canasta básica, de los temas de seguridad que ha tenido tan descuidados, de las pensiones de los chilenos, pero lo último que queremos es que ponga por delante el interés particular por sobre el interés general”.

“En este caso queremos erradicar las miradas ideológicas y partidistas que pueda tener respecto al plebiscito. No queremos que se comprometan recursos públicos, que son para paliar las necesidades sociales de las personas, para efectos de tener una mirada única respecto de un plebiscito que nos pertenece a todos los chilenos”, agregó. Por su parte, el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, expresó que “aquí no se trata de ocupar recursos públicos, no se trata de ocupar el aparato estatal para poder promover una posición A o una oposición B, lo importante aquí es que toda la ciudadanía vaya y concurra el 4 de septiembre en forma informada a este proceso eleccionario”.

“Le estamos pidiendo al Contralor que efectivamente raye y limite la cancha, para que todos tranquilamente podamos tomar la posición que queremos en relación al 4 de septiembre a la proposición que nos va a hacer la Constituyente, pero que esto no sea con intervención por parte del ejecutivo”, puntualizó.

Finalmente, anunciaron que en los próximos días lanzarán un sitio web donde pondrán a disposición de la ciudadanía una plataforma para que cualquier ciudadano pueda realizar denuncias frente a cualquier infracción en el ámbito de la probidad por parte de funcionarios del Gobierno y en el contexto de la prescindencia con el propósito de activar la fiscalización del órgano contralor.

Lee también: Hernán Larraín: “Lo que ha ido avanzando al texto final viene de la autoría de las izquierdas”