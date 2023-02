Marco Antonio López, más conocido como “Parived“, se refirió por primera vez a las imputaciones por delitos de contrabando, asociación ilícita y receptación aduanera que enfrenta en el marco del “Caso Relojes”.

En conversación con La Tercera, la ex pareja de la animadora de televisión Tonka Tomicic aseguró que hasta la fecha no ha sido citado a prestar declaración ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones (PDI) o Carabineros.

“Se esperó casi seis años para formalizarme, y sin ningún antecedente, salvo la especulación. El fiscal solicitó, luego de allanar el hogar de mi familia, una orden de detención en mi contra, lo que evidencia un trato discriminatorio y desigual“, puntualizó López.

En ese contexto, indicó que “en estos momentos todo está en manos de la justicia y no existe ninguna verdad establecida“.

Al ser consultado por los cheques que Tomicic confirmó que le había entregado -y que son los que aparecen en la investigación- se negó a entrar en detalles por consejo de sus abogados.

Aun así, explicó que “tras el estallido social y la pandemia, con el objetivo de mantener el negocio al que he dedicado mis esfuerzos durante los últimos 10 años, recurrí a préstamos informales, que los fui pagando con cheques y transferencias de manera lícita“.

“Yo sostengo mi inocencia frente a todo lo que se especula alrededor de esta causa, si no, no estaría acá, no tendría la tranquilidad que tengo (…) Aquí hay un tema de sobredimensionalidad de las circunstancias, que tiene que ver con la amplificación de todo”, agregó.

Vínculo con otros investigados

Sobre su supuesto vínculo con el denominado “Rey del Oro”, con quien fue captado en video, descartó haber desarrollado “actividades comerciales con él”.

“Los entornos en que uno se mueva o las personas con las que uno se tome un café no tienen directa relación con una afinidad determinada (…) Uno lo que hace es simplemente fluir, comparte con determinadas personas de determinados orígenes de forma transversal, no tiene por qué haber una intencionalidad, nunca ha sido mi vida”, continuó Parived.

Respecto a la condena del “Rey del oro” y la prisión preventiva que se decretó contra Domingo Jalil, explicó: “No leí los diarios ni les pregunté cuando los conocí en un café. Las circunstancias de por qué los conocí no tienen nada que ver con lo que se especula“.

“No tengo miedo -ante una posible condena- porque tengo la certeza de que todo lo que tenga que suceder será consecuente con lo que sea junto”, zanjó López.