El ingeniero comercial y político chileno, Franco Parisi, que reapareció en la escena política tras exponer (de manera telemática) en la “mesa paralela” de las negociaciones del nuevo proceso constituyente, se refirió a la contingencia y la gestión del actual presidente Gabriel Boric.

En conversación con La Tercera, el ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG) que se encuentra con arraigo nacional realizó una crítica a la administración actual, señalando que debe enfocarse en el temas como el “narcoterrorismo, violencia y descalabro económico” antes del proceso constituyente del que su partido, también es parte.

“He seguido vigente, pero no en medios masivos. La exposición era relevante hacerla. Fuimos partícipes en el Rechazo, porque creíamos que el documento era malo. En virtud de aquello y de la importancia del Partido de la Gente, que somos el partido más grande, se me invitó a que diera mi opinión, y no le puedo decir que no a una concurrencia de tal magnitud”, sostuvo.

Lee también: Ministra Tohá anunció que presentarán querella contra responsables por bomba en edificio del Grupo Angelini

Al ser consultado por la contingencia actual, aseguró que “el gobierno no entendió que perdió. Hay arrogancia, en particular del Presidente. No solamente perdió, sino que está haciendo una muy mala gestión. Estamos con una mesa bastante potente, discutiendo los bordes, pero estamos dejando de lado lo que pasa en La Araucanía, por ejemplo”, dijo.

Parisi, quien fue despedido de dos universidades de Estados Unidos por denuncias de acoso sexual, señaló que “ya quedó demostrado que este gobierno no puede hacer dos cosas a la vez (…) Esta idea de hacer megaproyectos que al final quedan en nada… Hablemos de las prioridades. No podemos estar pensando en las vacaciones si no tienes plata para el almuerzo”, enfatizó.

Sobre un eventual regreso al país, aseguró que “no me cierro absolutamente a nada. Chile me encanta, pero el problema es que tengo que trabajar“. En esa línea, en relación al escenario judicial que enfrentaría por el cobro de pensión alimenticia de sus hijos aseguró que “eso es mentira. Es solamente que tengo arraigo“.

“Creerse dueño del juicio ético es demagogia. Políticos hablando de ética, la Iglesia, la justicia, las FF.AA. Creo que la gente aprendió de ataques y persecuciones políticas y judiciales. Y por eso el PDG tiene nuevos liderazgos y más defensores de la gente”, puntualizó.

Lee también: Gobierno presentaría proyecto que busca implementar una” “nueva modalidad” al Estado de Excepción