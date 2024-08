Pardow destaca compensaciones por cortes de luz: “Algunas cuentas, dependiendo del consumo, podrían llegar a cero”

Ante el prolongado corte de luz, el titular de Energía indicó que existen distintas compensaciones involucradas en la situación. Respecto a las de consumo eléctrico, comentó que, si el proceso de facturación se hace en los plazos correctos, los cálculos “podrían estar en la próxima boleta que reciban las personas”.

Ante las compensaciones por los prolongados cortes de luz, el ministro de Energía, Diego Pardow, indicó que “algunas cuentas, dependiendo del consumo, podrían llegar a cero”.

En los próximos días debieran comenzar a llegar las cuentas por el suministro eléctrico. Un punto que ha sido criticado por parte de la ciudadanía y personeros políticos, considerando que miles de clientes se vieron afectados por la interrupción del servicio entre las regiones del Coquimbo y Los Lagos tras el sistema frontal de la semana pasada.

Las autoridades, sobre el presidente Gabriel Boric, han manifestado que las empresas deben acelerar las compensaciones y no esperar los plazos determinados por la normativa. Esto ha sido recibido por compañías como Enel, desde donde indicaron que “adelantarán” el proceso.

¿Qué dijo Pardow?

Este domingo, en entrevista con 24 Horas, se le consultó al ministro de Energía sobre si en la próxima cuenta de la luz ya debiesen estar reflejadas las compensaciones para los clientes.

“Es importante entender que aquí hay distintas compensaciones involucradas. Una de ellas tiene que ver simplemente con la energía no suministrada, que, si nos entregan los datos de facturación, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles la puede calcular y si no se objeta, no se litiga, ese cálculo podría estar en la próxima boleta que reciban las personas”, sostuvo. “Ese es nuestro objetivo: tratar de que la próxima boleta que reciban las personas ya se refleje ese descuento en las cuentas”, indicó.

De este modo, Pardow explicó que la idea no es solo que los descuentos se hagan por el tiempo en que los clientes no tuvieron suministro eléctrico, sino “por lo que estuvo sin luz, a un costo de razonamiento multiplicado por dos, o sea, dependiendo del consumo de las personas, estamos hablando que debería ser un descuento significativo o incluso haber cuentas cero. Dependiendo del consumo, eso es lo que debiera ocurrir”.

Respecto a las otras compensaciones, estas “tienen que ver con la reposición de los artefactos electrónicos que fueron dañados, los alimentos, las pequeñas y medianas empresas que perdieron su mercadería y materiales de trabajo, eso tiene un carril distinto”.

“Una parte de aquello tiene que ver con los procedimientos que ya están iniciando el Servicio Nacional del Consumidor, que particularmente en el caso de una distribuidora ya está trabajando en aquello, y en el caso de las otras ha invitado a acercarse y si no se acercan va a haber una demanda colectiva. Eso es lo que ha mencionado el director del Sernac”, indicó. “Y a ello se agregan otro tipo de compensaciones que procedan. En el caso de las pequeñas y medianas empresas supongo que será a través de la justicia civil”, sentenció.