Paloma Ávila, directora de CNN Futuro, es premiada por el Colegio de Ingenieros por su aporte al desarrollo del país

La periodista fue galardonada por haber dejado huella en la ingeniería y en el desarrollo del país.

Los Premios Colegio de Ingenieros 2024 fueron dados a conocer durante las últimas horas, y Paloma Ávila, directora de CNN Futuro, fue una de las personas reconocidas por el gremio profesional.

El colegio señaló que las personas premiadas “han destacado con su compromiso y dedicación en distintos ámbitos, dejando una huella en la ingenieria y el desarrollo del país.

En este contexto, Paloma Ávila fue reconocida con el Premio a la Distinción Periodística.

Por su parte, la directora de CNN Futuro señaló que “realmente me emociona y honra mucho recibir este premio. He tenido la suerte de poder hacer un periodismo muy escaso en estos tiempos de complejidad y tratar de colaborar con la comprensión del mundo en este momento tan desafiante que nos ha tocado vivir”.

“Sin duda ese privilegio no se debe solo a mi entusiasmo por las preguntas, sino a la apertura de mente y vocación de innovación de otros que me han dejado hacerlo y me han impulsado en el camino”, añadió.

Dentro de sus agradecimientos, destacó a “mi querido canal CNN Chile que es una rareza en el arco medial y hace y permite contenidos nuevos y necesarios con el fin de servir a las personas desde su espacio”.

“Luego a las personas que han creído en esta oferta, primero María Paz Epelman, ex directora de Prensa y Jorge Carey, Presidente de CNN que siempre han pensado que se puede hacer otra TV y por supuesto, a mi equipo adorado de CNN Futuro, lleno de seres curiosos y complejos con quienes hacemos cada proyecto nuevo y exótico cada vez”, sentenció.