A comienzos de esta semana se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Este año, de los 100 colegios con mejores puntajes, 97 son particulares, mientras que solo dos son municipales y uno subvencionado. Ninguno de los llamados liceos emblemáticos pudo ingresar al listado.

El Liceo Augusto D’halmar de Ñuñoa y el Liceo Bicentenario de Temuco fueron los dos colegios municipales presentes en el Top 100, mientras que el Liceo San Pedro Poveda de Maipú fue el único particular subvencionado incluido.

La ausencia de liceos emblemáticos en el Top 100 fue abordada tanto por el actual ministro de Educación, Nicolás Cataldo, como por el anterior jefe de la cartera, Raúl Figueroa. Ambos tienen visiones contrapuestas respecto a esta realidad.

¿Qué dijo el ministro Cataldo?

El ministro Cataldo señaló que los resultados de este año “no constituyen una evaluación del sistema educativo, es decir, no es equivalente al Simce. Por lo tanto, uno no puede inferir de aquellas conclusiones como las que se hacen habitualmente con el Simce, mucho menos pensar en ranking y en elementos de esas características. Creo que sería un error”.

De acuerdo con el secretario de Estado, el objetivo de esta evaluación es simplemente “determinar habilidades” que están relacionadas con el acceso a la educación superior. “Luego de ello, todas las inequidades que visualizamos y sabemos que existen (…) son elementos que nosotros buscamos revertir y que estamos trabajando fuertemente para ello”.

“Tenemos un plan de reactivación educativa que está en curso y esperamos poder reforzar el ámbito de los aprendizajes prontamente, que sea el centro del plan de reactivación una vez que logremos estabilizar la asistencia y la desvinculación educativa”, añadió.

La mirada de Figueroa

Una distinta mirada es la que tiene el otrora ministro de Educación Raúl Figueroa, quien afirmó a Emol que “la opacidad con que se ha entregado la información de la PAES dificulta hacer un análisis más riguroso para conocer en detalle la evolución del sistema”.

“Si bien la PAES no está diseñada para medir la calidad del sistema escolar, la información que entrega es clave para identificar aquellos proyectos educativos que concentran sus esfuerzos en promover el acceso a la educación superior y, por esa vía, potenciar la movilidad social. Si existen brechas, debemos identificarlas y trabajar para acortarlas con políticas públicas eficaces, como los Liceos Bicentenario, que han mostrado efectos positivos en ese ámbito”, agregó.

Finalmente, afirmó que la “poca” información disponible tras la evaluación muestra cómo “lamentablemente” los llamados liceos emblemáticos “han dejado de ser el espacio de movilidad social que los caracterizaban, lo que nos lleva a reflexionar en torno a la necesidad de recuperar instrumentos que promuevan el esfuerzo y el foco en la excelencia en esos establecimientos. En ese sentido, la selección por mérito académico debiese instalarse en el debate”.