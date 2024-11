“La única persona que está en posición es Matthei”: Ossandón asegura que Carter no “tiene piso” para presentarse a primarias

El parlamentario también subrayó la necesidad de que el próximo presidente tenga un proyecto político transversal que aborde las principales necesidades del país.

El senador de Renovación Nacional (RN) Manuel José Ossandón se pronunció este lunes sobre los posibles candidatos de la centro-derecha para la carrera presidencial de 2025, asegurando que realizar primarias sin figuras con experiencia y capacidad carece de sentido.

Hasta el momento, el único candidato oficial al sillón presidencial es Vlado Mirosevic, del Partido Liberal (PL).

En ese contexto, y en entrevista con La Tercera, el parlamentario aseguró que no ve contendores que puedan competir seriamente con la eventual carta presidencial de la oposición, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en unas primarias.

Aunque algunos sectores han planteado el nombre de Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, el senador señaló que este enfrenta desafíos que complican su posición, como esclarecer situaciones legales pasadas y su falta de apoyo dentro de RN.

“Carter tiene un problema serio que es demostrar que en el proceso, en la querella que él tuvo, no hubo nada raro. Lo otro es que no tiene piso para ir a una primaria. Por lo menos en Renovación Nacional no tiene piso”, sostuvo.

Asimismo, indicó que “en el fondo, hoy en día la única persona que está en posición de una presidencial es Matthei”.

El senador también destacó la experiencia, capacidad de liderazgo y decisión de la jefa comunal, especialmente en temas como el combate al crimen organizado.

Ossandón también enfatizó la necesidad de que el próximo presidente o presidenta tenga un proyecto político transversal que aborde las principales necesidades del país.

“No hemos visto, ni de la izquierda ni de la derecha, un proyecto de país definido”, puntualizó.