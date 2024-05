La diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, generó un momento de reflexión durante el debate sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en la Cámara de Diputadas y Diputados, al revelar un episodio de abuso que habría sufrido en una comisaría cuando era adolescente.

El testimonio de la parlamentaria, que provocó un silencio momentáneo en la sesión, reafirmó la importancia de legislar para prevenir casos de abuso de poder.

Esto en medio de la polémica generada luego de que la diputada, en representación del Frente Amplio, rechazara dos veces la votación hasta total despacho de los artículos de la RUF.

¿Qué pasó?

En medio de la discusión sobre el artículo 12, que aborda el uso de la fuerza contra personas detenidas, Orsini compartió su experiencia personal, señalando que una vez fue golpeada y quemada tras negarse a desnudarse por completo en una unidad policial.

En concreto, el artículo detalla que “el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública no podrá hacer uso de la fuerza en contra de personas detenidas, salvo para mantener la seguridad en las unidades de detención o cuando esté en peligro la integridad física de las personas”.

Los diputados de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Schalper han buscado eliminar este artículo durante el debate legislativo.

En la instancia, el diputado Longton cuestionó uso de la fuerza desmedida por parte de las policías, asegurando que no lo pueden hacer “porque es delito”.

Ante estos dichos, Orsini le respondió detallando su vivencia. “A mí me pasó, yo me negué siendo una adolescente a desnudarme por completo en una comisaría y me sacaron la mugre, me quemaron, me golpearon”, detalló.

En ese sentido, la diputada añadió que este tipo de hechos “si pasan, a mí me pasó, yo lo viví, entonces pido por favor que no se diga, y por supuesto hice el proceso en justicia militar, todo como corresponde”.

“Estos casos ocurren, hay muchas denuncias de que ocurre y es importante que quede establecido, y no se trata de una desconfianza en contra de Carabineros”, indicó.

Orsini también destacó la necesidad de establecer normas claras para proteger los derechos humanos, sin que ello implique una desconfianza generalizada hacia Carabineros.

“Acá también legislamos normas sobre corrupción y yo no desconfío de mis colegas, pero no por eso voy a dejar de establecer normas que prohíban, porque toda organización humana, incluidas las políticas, incluidas los carabineros, son susceptibles de que haya personas que actúen por fuera de la ley, en la política, en las policías y en las Fuerzas Armadas”, puntualizó.