“Gobierno incompetente”: Oposición valora anuncios de Boric por crisis de seguridad, pero condena “respuesta tardía”

El presidente anunció una serie de medidas para enfrentar la crisis delictual que afecta especialmente a la capital, como la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad e implementar una fuerza especial de Gendarmería. Algunos diputados pidiendo sentido de urgencia y no responsabilizar al Congreso.

Un grupo de diputados de oposición valoró los anuncios que este jueves realizó al presidente Gabriel Boric para enfrentar la crisis de seguridad, aunque condenaron la “respuesta tardía” que tuvieron las medidas.

Construir una nueva cárcel de máxima seguridad en la Región Metropolitana, implementar una fuerza especial de Gendarmería y conformar una fuerza de tareas conjunta, son parte de las acciones que dio a conocer el mandatario desde el Palacio de La Moneda tras reunirse de emergencia con el Gabinete Pro Seguridad. Esto a raíz de la agudización de la crisis delictual y la ola de homicidios que se registró en los últimos cinco días, donde capital ha sido la zona más afectada.

Tras encabezar el Gabinete Pro Seguridad de esta mañana anuncié medidas para combatir con más fuerza la delincuencia y crimen organizado en nuestro país, en particular en la Región Metropolitana. 1. Construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la Región Metropolitana… pic.twitter.com/MfWhOebbZ9 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 18, 2024

Reacción desde la oposición

La diputada de la bancada republicana y representante de la Región Metropolitana Catalina del Real (IND) afirmó que, a su juicio, es una buena señal que el jefe de Estado haya decidido suspender su participación en los Juegos Olímpicos París 2024 para monitorear la situación de seguridad en Chile, “porque los horrendos crímenes que tuvimos en el país el fin de semana son señales claras de que el crimen organizado está en completo descontrol”.

“Cada día que pasa es un día en que la delincuencia avanza, así que estos anuncios no podían seguir esperando”, agregó. Sin embargo, también comentó que “lamentablemente, tuvieron que morir 18 personas en un fin de semana para que el presidente entendiera que la seguridad es prioridad”

Bajo esa línea, su colega de representación regional y militante de Renovación Nacional (RN) Jorge Durán afirmó que le “conmueve” escuchar las palabras del jefe de Estado, “en la cual de verdad lo veo con convicción y con ganas de querer lograr cosas”.

No obstante, “en la práctica todos sabemos que estamos en presencia de un gobierno incompetente, donde no tiene las capacidades de solucionar estos problemas y termina de alguna u otra manera desligando o tirando la pelota hacia el córner diciendo que depende de un par de proyectos que están en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados”, añadió.

En ese sentido, Durán condenó que se le “eche la culpa al Congreso”: “Encuentro inaceptable, encuentro que este gobierno de verdad tiene que adoptar medidas lo antes posible, cambiar de ministro, cambiar de subsecretarios y poner personas con las capacidades suficientes para combatir la delincuencia con mano dura”.

Por su parte, la diputada del Partido De la Gente (PDG), Karen Medina, comentó: “En el Congreso hay muchos proyectos de seguridad que están entrampados y que el presidente pudo haberlos considerado para darle discusión inmediata”.

“De todas maneras, los anuncios van en la línea correcta y acorde a lo que hemos solicitado desde hace más de un año, cuando advertimos que la delincuencia se había apoderado de las calles. Hay que revisar la bajada de estos anuncios, porque por ejemplo, anunció una nueva cárcel, pero no dijo dónde y esas son conversaciones que hay que comenzar a tener desde ya”, agregó.

Desde el Partido Social Cristiano (PSC), el diputado Roberto Arroyo señaló que “lo mínimo que se esperaba era que el presidente suspendiera el viaje a los Juegos Olímpicos, por la grave crisis de seguridad que enfrenta el país”. Ahora, esperamos que esta vez no sean solo anuncios y estas medidas se vean traducidas en avances concretos, porque no podemos estar actuando constantemente sobre la contingencia y debemos anticiparnos a estos hechos”, añadió.

“Los anuncios siguen siendo insuficientes para contener esta situación, porque mientras las autoridades hacen reuniones, los criminales continúan ejerciendo control en las calles, atemorizando a la ciudadanía y permeando diversas áreas de la sociedad”, indicó.

Finalmente, el diputado del Partido Republicano (PLR) Stephan Schubert criticó la falta de cambios en el gabinete. “Es lamentable que el presidente de la República no haga ninguna modificación en el gabinete ante el rotundo fracaso en materia de seguridad. Los chilenos están desesperados ante la situación crítica y extrema que estamos viviendo de masacres y crisis de seguridad, y por eso, no se entiende que el presidente no haga cumplir las responsabilidades políticas de sus ministros y subsecretarios ante mediocre gestión”.

Junto a ello, el parlamentario catalogó las medidas del presidente Boric como “insuficientes”, y que carecen de efectividad para combatir el crimen organizado y el terrorismo: “Se vuelven a repetir anuncios de coordinación que hasta ahora no hemos visto que produzcan mayores efectos y, porque en Chile necesitamos una reforma carcelaria de calibre mayor como la que hemos propuesto desde el Partido Republicano”.